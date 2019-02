La familia de Kurt Martinson estudia acciones legales por la próxima nocturna de Canal 13

09:42 Así lo confirmó la mamá del joven desaparecido hace cuatro años, Ana María García. El director de la apuesta que sucederá a "Pacto de Sangre", Cristián Mason, explicó que la ficción estará inspirada y no basada en el caso, que no ha sido esclarecido.

Tras el éxito de "Pacto de Sangre", que es trendic topic en Twitter de lunes a jueves, Canal 13 seguirá por el camino del thriller con su próxima teleserie nocturna, que estará inspirada en el caso de Kurt Martinson, el joven guía turístico que desapareció en San Pedro de Atacama en 2014 y de quien aún no se sabe nada.

El director general de esa ficción será Cristián Mason, el mismo que hoy ultima los detalles para el final de "Pacto de Sangre", que ya terminó sus grabaciones y que se acerca a su clímax.

Desde sus vacaciones Mason confirmó a hoyxhoy que la próxima teleserie de la productora AGTV para la señal del grupo Luksic, estará inspirada en la desaparición de Martinson, pero asegura que no será un reflejo del caso, sino una ficción que tomará algunas ideas de la realidad. "No sé si estará basada, pero tiene una parte que tiene que ver", dijo el realizador.

"Son situaciones que están en el ambiente, es una ficción", comentó Mason, que también ha dirigido recordadas teleseries de Canal 13 como "Amor a domicilio" y "Cerro Alegre" y que con "Pacto de Sangre" hizo su regreso al género tras 17 años alejado.

De la próxima teleserie, se sabe que tendrá en su elenco a Julio Milostich, quien firmó contrato esta semana con AGTV para interpretar a uno de los personajes principales de la ficción.

Amparo Noguera, que en noviembre del año pasado fue despedida de TVN tras 24 años en ese señal, también será parte de la próxima nocturna de Canal 13, aunque aún no se sabe qué papel interpretará.

La pena de la madre

La mamá de Kurt Martinson, Ana María García, está molesta con la idea. Dice que a "nadie de la familia nos gusta" y confirmó que ha sostenido algunas reuniones analizando una posible acción legal.

García, que busca incansablemente hace cuatro años a su hijo desde que desapareció el 24 de noviembre de 2014, explicó su molestia porque "primero no se sabe nada, no queremos más especulaciones y se está jugando con los sentimientos de una familia".

Pero no sólo está enojada por la ficción que planea estrenar Canal 13, sino también porque, asegura, nadie de la estación se ha acercado a ella para escuchar su versión o pedirle su autorización. "Nadie ha hablado conmigo", dijo la mamá del joven que hoy tendría 39 años.

"No necesitamos que estén haciendo publicidad con el nombre de nuestro hijo, lo encuentro el colmo", opinó. Y explicó que le molesta principalmente porque el caso de su hijo no ha sido resuelto, por lo que teme que al final todo esté hecho en base a "puras mentiras de lo que no se sabe, primero deberían preguntarme a mí".

Un supuesto vidente

Esta misma semana el caso de Martinson, que no ha tenido novedades en el último tiempo, fue abordado en el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", donde estuvo el supuesto vidente Ismael Torres hablando al respecto.

Algo que molestó aún más a García, que opinó que "Canal 13 presenta a un loco que se dice vidente y que dice que él habló conmigo, después dijo que me había mandado un recado con una periodista, que él me quería ayudar, jamás lo conocí". "En el mismo canal (Mauricio) Jürgensen, o otro, han tratado de otra forma el tema y por qué llevar a un chanta, que ni siquiera conoce a la familia", agregó.

Desde un punto más íntimo, reconoce que todo lo que está ocurriendo "me da pena porque están jugando con mis sentimientos de madre". "Jugaron con los sentimientos de los hermanos, de su abuela, con toda su familia están jugando, nadie ha superado lo que pasó con Kurt", manifestó.

Y le surgen dudas sobre cómo será la ficción, específicamente, sobre "quién va a interpretar a la madre".

Pese a que el propio director de la próxima nocturna de Canal 13 explicó que ésta no estará basada en el caso, sino más bien inspirada en algunos detalles de éste, García piensa que "va a haber muchas cosas similares, si está basado en hechos reales tienen que ser similares". "¿De dónde lo están sacando?, ¿con quién están hablando?", se preguntó.

E hizo un llamado a la señal a que "por lo menos se dignen a hablar conmigo y no sigan haciendo publicidad (...) usando el nombre de mi hijo". "Yo no he superado esto", concluyó.