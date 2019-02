Ministro de Vivienda: “Con recursos públicos no volveremos a construir en zonas de riesgo”

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, conversó con Radio Digital FM sobre el trabajo que está realizando su cartera para ir en ayuda de los damnificados.

El secretario de Estado afirmó que “gracias a la experiencia de los últimos 10 años en materia de catástrofes, nos ha permitido aprender y no cometer tantos errores como Estado (…) Hoy somos más eficientes y podemos atender más rápido a las personas”.

Debido a estas experiencias, es que Monckeberg fue enfático al señalar que no construirán viviendas en zonas que ya se han visto afectadas por catástrofes naturales: “Las zonas de riesgo no son recomendables para vivir. Con recursos públicos no volveremos a edificar en esas zonas. Por ejemplo, en Coraceros, en la región de Arica y Parinacota, que es un terreno del Serviu, no construiremos viviendas. Se harán áreas verdes y sitios de esparcimiento”.

Con relación a los incendios en el sur del país, el Ministro de Vivienda indicó que “estamos haciendo un catastro digitalizado, que permite tener un panorama claro para el proceso de recuperación de viviendas (…) La emergencia aún no ha terminado y eso hace que podamos tener más viviendas dañadas”.

“Las familias afectadas deben acercarse a los municipios y llenar las fichas de emergencia. Eso debe ser rápido. En el caso del sismo en Coquimbo, todas las fichas se llenaron en una semana. Fueron cerca de 1.500. Con eso nosotros como ministerio comenzamos a hacer el catastro y visitar a esas familias (…) En un proceso de 25 días teníamos el panorama completo, eso mismo esperamos en otras regiones”.