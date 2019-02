Juan Emilio Cheyre tras ser procesado por torturas: "A mí no me van a destruir"

El excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, salió al paso de los hechos ocurridos la semana pasada, donde fue procesado como autor de torturas en el Regimiento Arica de La Serena. La causa en su contra vino a sumarse a la condena como encubridor de ejecuciones en la llamada Carava de la Muerte, proceso a cargo del juez Mario Carroza.

Fue en este sentido, donde el general del "nunca más, que hoy se encuentra libre bajo fianza, abordó las razones, que según él, lo habrían conducido a enfrentar acusaciones por violaciones a los derechos humanos. “Fui actor de una transición legítima, verdadera, no tramposa, que buscó terminar con algo que nunca debería haber sucedido en Chile. Yo me siento un hombre de esa transición, y ésta por algunos no solamente no es querida, sino que quieren bajarle todo el mérito que tuvo para Chile”, dijo a La Tercera.

Con ello, reiteró que todo esto seguirá presente, aunque reconoció sentirse “perseguido”. “A mí no me van a destruir. Y la obra, que no solamente yo conduje y lideré, sino que con mis compañeros de generación hicimos de dar curso a esta transición militar, no la van a revertir destruyendo a la persona. Aquí equivocan el flanco”, apuntó.

En cuanto a su participación en los casos, rechazó cada una de las acusaciones. “Yo tengo la fe de que no voy a ser condenado porque, en primer lugar, no soy un encubridor. Esa es una interpretación que ha hecho el juez Carroza”, sostuvo.

Mientras que también tuvo defensa para el procesamiento del juez Hormazábal, “(…) jamás he cometido apremio alguno, violencia física alguna, no contra detenidos por casos de derechos humanos: no le he pegado en mi vida a nadie. No he aplicado la violencia, no creo en la violencia”.

Todo esto para Cheyre significa “una articulación de denuncias falsas. (…)Me tengo que retrotraer 45 años atrás para probar que no estuve donde alguien 45 años después dice que se supone que yo estuve”, defendió.