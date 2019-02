Scicluna e Iglesia chilena: "Yo abrí la tapa, pero otros tendrán que limpiar la suciedad"

El secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, Charles Scicluna, se refirió al caso chileno, en medio de la convocatoria del Papa Francisco a un cónclave de la Iglesia sobre abusos sexuales que se realizará esta semana en el Vaticano.

Scicluna dijo en entrevista con Cruxnow.com que "sé que abrimos una caja de Pandora", en relación con la situación de la Iglesia chilena y dijo pensar que el proceso de escucha que lideró y de recepción de denuncias que se lleva a cabo, es un "importante signo de esperanza".

Scicluna también fue consultado por la situación de los obispos chilenos, quienes entregaron su renuncia al papa Francisco y, sobre por qué a algunos se les aceptó y otros se mantienen en sus cargos.

"No tengo conocimiento de ningún proceso, pero porque no sigo cada caso en particular. No tengo información para confirmar o negar. Yo abrí la tapa, pero otros tendrán que limpiar la suciedad" dijo el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.