Sernac ofició a editoriales por mercado de textos escolares y plataformas escolares

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) envió un oficio a las principales editoras proveedoras de libros escolares y contenidos digitales para colegios particulares.

En el oficio, el organismo, solicitó información sobre el modelo de negocio que aplican a los consumidores, así como la información que se entrega sobre aspectos básicos como el precio, condiciones de convenios con los colegios, eventuales subsidios, paquetización de servicios digitales descuentos y cambios entre otras.

El requerimiento fue enviado a las editoriales Santillana, SM, Parsons y McGraw-Hill y SBS.

“Los apoderados como cualquier consumidor necesitan entender este mercado para verificar que se estén respetando sus derechos en cuanto al acceso a la información y a la libre elección. Los apoderados deben saber por qué un colegio elige una u otra editorial, que incentivos tienen ambos, que los precios sean públicos y sepan cuánto durará un libro. Se trata de un mercado sensible para los apoderados que afecta directamente su bolsillo y que muchas veces no pueden elegir. Mucho menos si no cuentan con información básica” dijo el director del Sernac, Lucas del Villar.

Una vez analizadas las respuestas de las editoriales, el organismo dijo que adoptará las medidas correspondientes en caso de que existan infracciones a la Ley del Consumidor.

Además se coordino la entrega de información con la Fiscalía Nacional Económica, ente que verificará si las prácticas se ajustan a las normas de libre competencia.