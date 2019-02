La cantante Pascuala Ilabaca se sumó a las denuncias: "El acoso por parte de las autoridades de municipios es una realidad que padecemos"

17:40 A raiz de lo ocurrido con Camila Gallardo, la intérprete le entregó su apoyo. "He sufrido un aumento de este tipo de situaciones en el último tiempo" dijo la artista.

Gran polémica ha causado la situación vivida el fin de semana cuando el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, fue acusado de intentar besar a la fuerza a la cantante chilena, Camila Gallardo, al terminar su presentación, momento que quedó registrado en videos de los asistentes al show de la artista.

Por lo mismo, la cantante Pascuala Ilabaca escribió un mensaje de apoyo a Camila a través de su cuenta de Instagram.

La intérprete subió una foto en la que sale cantando junto a Camila Gallardo con un mensaje que dice “las mujeres en la música apoyamos a @cami y exigimos públicamente respeto! Pareciera que cuando un municipio nos contrata para un show “le perteneciéramos a sus autoridades”.

"El acoso por parte de las autoridades de municipios es una realidad que padecemos constantemente (en este caso fue a vista e impaciencia de tod@s l@s presentes)", expresó Ilabaca.

Finalmente terminó el texto con "personalmente he sufrido un aumento de este tipo de situaciones en el último tiempo y he dejado constancia de esto en el #cnca a raíz de una mala experiencia en octubre de 2018 ¿cómo hacemos para defendernos, cuando un/a alcalde/sa tiene tanto poder en su región y una mujer artista pareciera ser la última en ser considerada una persona respetable? #mujeresquehacenruido".

En una conversación con La Cuarta, Pascuala Ilabaca, contó que "este es un caso que a mí me ha afectado varias veces y siempre que ha pasado me he sentido desprotegida porque siempre los alcaldes, los concejales, tienen mucho poder. Abusan de los poderes políticos".

"Estamos todos muy presionados bajo ese miedo y también hay pocas instancias oficiales donde uno puede denunciarlos y publicarlos en las redes está super bien publicarlo porque así la gente que no está en nuestro medio puede tomar conciencia de lo que realmente pasa", puntualizó la artista.

También recordó la situación que vivió con la gobernadora de Puerto Natales, la cual hizo un llamado para no asistir a su concierto por diferencias políticas.

La cantante aseguró que "muchas veces te dicen que te van a llevar a cenar a un restaurante, y terminas cenando en la casa de un alcalde, de un concejal, lo que tampoco corresponde. Hay muchas situaciones en la cual uno no tiene como defenderse por ser mujer".

Finalmente la cantante explicó la importancia de hacer público este tipo de hechos. "Es importante que la otra gente entienda la realidad que vivimos. Es importante hacerlo público y que el Consejo de la Música considere todos estos casos que muchas artistas venimos denunciando de hace tiempo y llevarlo a un espacio más formal".