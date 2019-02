Hombre dejó corona fúnebre en la casa de su expareja

Hasta la fiscalía de Puente Alto llegó ayer una mujer en compañía de su familia para denunciar la amenaza de muerte que le habría dejado su expareja afuera de su vivienda.

El pasado 14 de febrero, conocido como el "día del amor", la familia encontró una corona fúnebre colgada en la reja de su casa. "Con mucho cariño. Ya sabes", decía la tarjeta del arreglo.

Isabel, madre de la víctima, comentó al matinal de TVN que "nos quedamos paralizados, porque él colgó la corona en la reja de la casa, en la calle. Eso viene a confirmar que es una amenaza de muerte directa".

La mujer dijo que temía una posible agresión a la familia completa. "Eso es lo que él pretende, reventarlos a todos. Ahí no existe el amor. ¿Qué puedo hacer yo? Por eso recurrí a esta instancia. Ya llevo más de un año soportando estas cosas, no sé qué más hacer", explicó.

La denunciante contó que el sujeto "en diciembre me quebró todos los vidrios (...) Días antes de la corona había ido agredirme a mí. Como mi hija no estaba me empezó a insultar a mí. 'Ya están todas veladas', me decía".

La madre agregó que su hija habría sufrido de violencia intrafamiliar, hecho del que se enteró hace poco tiempo. La víctima se separó hace dos años del individuo. Tuvieron hijos. "Este gallo no era malo, pero después comenzó a tener un comportamiento agresivo. Ella trató de arrancar de toda esta violencia con mis nietos", dijo.

El juzgado de garantía de Puente Alto abrió una causa sobre el hecho denunciado, dejando a la víctima con medidas de protección.

Sin embargo, esta no es la primera causa de la familia en contra del acusado. En 2018 el sujeto fue denunciado por violencia intrafamiliar. En este caso, amenazó de muerte a su expareja y a sus hijos. El tribunal ordenó un peritaje psicológico, que debe realizarse en junio de este año.