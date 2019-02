Experta enseña paso a paso a unirse a la moda “yoga skin”

Ya está dando mucho que hablar la tendencia de maquillaje que promete causar sensación durante este 2019. Se trata de la “yoga skin” (piel de yoga), que busca hacer que la piel luzca como si la persona acabara de practicar esta disciplina originaria de la India.

La maquilladora profesional Abigail Ruiz (@abigailruizmake_up) explicó a hoyxhoy que “la idea es que la piel se vea como quien se hubiese ejercitado, pero al estilo yoga, no un ejercicio intenso como de gimnasio o crossfit. El maquillaje debe imitar una piel saludable con un brillo natural, no un brillo de transpiración excesiva”.

De acuerdo a Ruiz, lo más importante para lograr una “yoga skin” es una perfecta hidratación.

“Ahora hay una gran variedad de aceites que se utilizan previo a la aplicación de cualquier maquillaje. Son unos óleos especiales o productos oleosos que son nutritivos y que aportan luz”, manifestó la experta.

Posterior a la aplicación de estos productos se debe utilizar una base. Ésta no debe ser de cobertura alta, sino más bien baja a media. La profesional recomienda aplicarla con los dedos o “con una brocha que no sea muy tupida para no acumular exceso de producto”.

Sobre la base, la sugerencia de Ruiz es poner un poco de iluminador en crema, sobre todo en el área de los pómulos, tabique y también sobre los labios. Se recomienda además un poco de rubor en crema.

No obstante, hay algo que la maquilladora advirtió que quienes quieren lograr este look no deben usar en ningún caso: polvos. Se sabe que estos productos tienden a opacar la piel.

Una vez aplicado el maquillaje base que se necesita se puede complementar el look con un poco de máscara de pestañas y un lápiz labial del mismo color de los labios o un humectante.

“La idea es que es un maquillaje que parece que no estás maquillada, sino de piel reluciente, hidratada y luminosa pero muy muy natural”, añadió Ruiz.