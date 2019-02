Pato Laguna pedirá que suspendan las visitas de Yanina Halabi a sus hijos tras altercado con su padre

El modelo y ex concejal de Estación Central, Patricio Laguna, anunció que solicitará a la justicia que suspenda definitivamente las visitas de su ex pareja, Yanina Halabi, a los hijos de ambos.

Las declaraciones de Laguna, consignadas por el sitio Biut , se producen luego de que Halabi sostuvo una discusión con el padre de Laguna , hecho que terminó en el tribunal y con la prohibición de acercamiento entre ambos.

Laguna indicó que "no sé ya cómo demostrarles a los jueces y a la gente en general que aquí hay un problema grave, una persona que está con un descontrol total. Independiente de que sea la madre de mis hijos, esto tiene un límite. Si no le ponemos un 'parelé', esta cuestión no para más".

"No voy a descansar hasta que esto pare, porque ya se expuso a mis hijos muchos años, y ahora se expone a mis padres, a una persona de más de 70 años" dijo el modelo.

Laguna añadió que "en términos legales está frita, porque voy a llegar hasta el final. Ahora se va a pedir definitivamente que le suspendan las visitas. Cada visita es un problema más grave".