Abogado de víctima de Renato Poblete asegura que han llegado más de cinco nuevas denuncias

"Lo primero creo que la Compañía de Jesús en lo que son las conductas formales oficiales ha actuado muy bien, me ha sorprendido. Uno está acostumbrado a otro tipo de reacciones más lerdas, pero aquí reaccionaron rápido, de forma humana, tuvimos una reunión con el provincial de los jesuitas rápidamente y él se mostró bastante empático y garantizó que esto se iba a investigar a fondo, y entendiendo desde el inicio que a pesar de estar fallecido Renato Poblete, el tema es del encubrimiento, se sabía cuáles eran las circunstancias estructurales que habían permitido esta situación, y por lo que entiendo, no tengo todo el detalle, la investigación ha avanzado bastante. Al punto que ya pasamos la primera etapa, ustedes han visto que siempre aparece una denuncia y después hay que ver si aparecen otras denuncias de gente que no se conoce, en fin, y han llegado nuevos testimonios", dijo esta mañana el abogado Juan Pablo Hermosdilla, que representa a Marcela Aranda, denunciante del ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete.

En entrevista con Radio Universo, aseguró que "han llegado nuevos testimonios y bastantes más". "Yo creo que son más de cinco testimonios, quiero ser cuidadoso porque hay personas que se aproximan tímidamente, se han acercado a nosotros sin manifestar la voluntad de hacer una denuncia como tal, pero yo creo que está avanzando bien. Creo que el abogado Waldo Bown que está a cargo es una muy buena carta desde el punto de vista de las garantías que da, en la investigación ecleciástica".

Consultado por la opción de interponer una querella, respondió que "en relación al tema (de la justicia) civil, de las acciones civiles ante el Estado, la clienta nuestra, en la fundación, nos ha pedido darle la oportunidad a la iglesia que investigue, ella es católica, es profesora de teología, es un caso bien especial, ella ha pedido que le demos la oportunidad a la Iglesia, y nosotros ya tenemos preparada una eventual querella pero está a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos".

Ante la duda de si primera van a esperar a la justicia canónica, señaló: "No necesariamente, va a ver cómo avanza el tema, hay que recordar que ella es bastante crítica respecto a eso, cómo justamente hay muchos resabios que obstruyen. Por ejemplo: por muy buena voluntad que tenga Waldo Bown, si aquí se entrevistan a las personas que tienen información y es clarísimo que hay gente que tiene información y dicen: 'uy no me acuerdo, uy yo no sabía nada', en cosas que no van a ser creíbles y siguen con esa actitud, como la de Errázuriz o el cardenal Ezzati, yo creo que eso va a generar que se abra una investigación paralela frente al Estado".

Consultado de si Aranda tiene una posición diferente a la de los querellantes de Fernando Karadima que decidieron recurrir a la justicia penal y demandar al Arzobispado de Santiago, Hermosilla explicó que "lo que pasa es que a ellos se les dio la oportunidad, de hacer las cosas bien, y de hecho nos dimos cuenta de que estaban actuando de forma hipócrita, porque por un lado nos ponían la cara de que estaba todo bien y que Juan Carlos Cruz era buena persona, y después descubrimos correos electrónicos y que ellos por detrás estaban tratando de dañar a Juan Carlos. Ahí hubo un quiebre, tres años atrás, cuando descubrimos que ellos nos estaban mintiendo, en particular el cardenal Ezzati que, estaba todavía ejerciendo como arzobispo, en actitud benevolente que eso era más que nada una apariencia cuando la realidad es que seguía atacando a Juan Carlos y mis clientes".

El abogado -eso sí- apuntó al entorno de Poblete: "acá es distinto, se les da la oportunidad, la Compañía en lo formal va a actuar bien, pero la pregunta es ¿qué va a pasar con todos los sacerdotes que vivían con él? ¿La gente que trabajaba con él? Que sabían muchas de estas cosas y que vamos a ver. Se van a aportar antecedentes, más allá de que está fallecido el sacerdote hace 10 años atrás, es importante ubicar a determinadas personas que están vivas, que realicen determinadas conductas en paralelo a las que él realiza, de mucha gravedad, y eso aquí es la prueba de fuego para esa investigación religiosa".

- ¿Estamos hablando de conductas similares, de abusos o encubrimiento?

Sí. Conductas similares, no de encubrimiento conductas directas delictuales mayores.

- ¿En conocimiento de Poblete, que participaban en manera conjunta?

Obvio. No puedo darte los detalles, pero puedo decirte que hay dos niveles: uno es el tema del encubrimiento, cuánta gente supo y qué circunstancias llevaron a que esto se pudiera producir durante tanto tiempo, claramente no sólo con ella. Y lo otro es si aquí hubo otras personas que están vivas que cometieron delitos y participaron en delitos graves, algunos miembros de la iglesia.