Nicolás López: “Quiero ir a juicio oral para mostrar las evidencias que prueban que soy inocente”

18:26 “La Fiscalía no ha revisado las pruebas que me exculpan de cada uno de los casos, incluyendo más de 1.500 mensajes de Whatsapp e Instagram” dijo el cineasta quien sería formalizado por abuso sexual y violación.

Mediante su cuenta de Instagram, el cineasta Nicolás López, se refirió a su situación judicial, luego de que esta jornada se conoció la fecha de la audiencia de control previa a la formalización.

“Me quieren formalizar sin haber revisado mis pruebas” dijo López, quien además reiteró que su abogada solicitó una sanción contra el fiscal por haber anunciado su formalización.

El cineasta añadió que “la Fiscalía no ha revisado las pruebas que me exculpan de cada uno de los casos, incluyendo más de 1.500 mensajes de Whatsapp e Instagram (audios, textos y videos). Estos mensajes desmienten en palabras de las propias denunciantes, cada caso de supuesto abuso”.

“Tampoco han interrogado a la mayoría de mis testigos, que incluyen a varias actrices. No está bien que se anuncie por el diario que me van a formalizar sin revisar mis pruebas y sin respetar mi derecho a defensa. Esto afecta las garantías mínimas que tiene cualquier ciudadano” dijo.

López, en su mensaje en la red social, además dijo que “repito: yo no he violado a nadie, nunca he usado la violencia en ninguna relación, no soy un abusador y quiero ir a juicio oral para mostrar las evidencias que prueban que soy inocente”.