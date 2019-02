Walker refutó retraso denunciado por alcalde de Cochrane y le pidió revisar bitácoras: “Los datos y hechos los tengo yo”

Luego de sobrevolar la zona del incendio ayer en Aysén, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, entregó esta mañana en radio Universo un balance de la situación y respondió al edil de Cochrane, Patricio Ulloa, quien ha sido duro en criticar la acción del gobierno central frente al incendio en la zona.

“El balance es un optimismo moderado (…) no me atrevo a ser más optimista porque el clima nos juega muchas malas pasadas en Aysén y es muy complicado. Pero mire, ayer a la vista no vimos fuego nunca, vimos cuatro fumarolas de humo, un incendio contenido en el avance pero tenemos que seguir trabajando arduamente, no podemos bajar los brazos porque todos sabemos que (en) Aysén los vientos son más de 70 kilómetros por hora, pueden llegar nuevamente las altas temperaturas. Y el ñire (árbol nativo) particularmente prende la raíz, entonces muchas veces uno no ve las brasas, no ve el fuego porque está debajo del suelo, entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que seguir enfriando el sistema, tenemos un despliegue impresionante entre Conaf, la FFAA, la Onemi, Bomberos, Carabineros en la zona, yo quedé muy impresionado de ver este despliegue y como se ha combatido un incendio tan complejo”.

Sobre los reclamos del edil de Cochrane, Patricio Ulloa, quien ha reclamado por la descoordinación, retraso y falta de recursos, Walker señaló: “yo entiendo a los alcaldes, entiendo a Patricio Ulloa, cuando uno es alcalde de una comuna y todos los habitantes le reclaman que más medios, que más aviones, que más helicópteros, que más brigadistas, cada uno quiere defender su territorio. Yo entiendo las declaraciones del alcalde Patricio Ulloa, pero yo también le pido a él que nos entienda a nosotros”.

“Hay días en que hemos tenido 155 incendios a lo largo y ancho del país y tenemos que destinar nuestros recursos de acuerdo a salvar vidas humanas y a salvar viviendas, y también hemos tenido alcaldes que nos dan las gracias, que nos felicitan, que nos dicen si no es por Conaf y Bomberos esto se hubiera destruido, tuvimos a punto de perder villa Italia en Penco”.

Destacó que “en Aysén nos pasó algo bien increíble y lo quiero dejar súper claro, es primera vez que lo aclaro: nosotros llegamos el 4 de febrero a las 20 horas a Aysén con nuestros equipos. Teníamos un helicóptero permanente en Aysén para prevenir incendios mucho antes que ocurriera este incendio. Llegamos el mismo día con las aeronaves que teníamos en la zona y con los brigadistas que teníamos en la zona. Lo que ocurrió es que no pudimos ingresar antes al incendio porque las condiciones climáticas eran muy adversas con vientos de hasta 120 km/h y las aeronaves no podían entrar”.

“Allá tenemos el helicóptero Kamov, es el único helicóptero que tiene Conaf de 5 mil litros que trabaja en condiciones climáticas muy adversas. Quiero decirle a la opinión pública este es lejos el incendio que le hemos puesto más recursos, lejos el incendio que le hemos puesto más esfuerzo, que hemos contado con más aeronaves, brigadistas. Lo que ocurre es que la topografía de la zona y las condiciones climáticas de la zona son muy complejas para trabajar”.

Sobre los hechos señalados por Ulloa en relación al retraso de una semana en las acciones para combatir el incendio, Walker respondió que “los datos y los hechos los tengo yo. Pidámosle a Patricio Ulloa que nos dé los datos del día 4 de febrero, del día 5, 6 de febrero. Yo le estoy contando que no pudimos entrar antes por un tema climático. Llegamos el primer día”.

¿No una semana después como dijo el alcalde?

No, no. En los incendios queda una bitácora. Cada aeronave que nosotros enviamos para allá, un helicóptero, un avión, todo está registrado. Entonces, por supuesto que quisiéramos haber podido entrar antes con nuestras aeronaves al incendio, no lo pudimos hacer por una condición climática.

El ministro detalló el despliegue actual en la zona: “nosotros ayer teníamos siete helicópteros, teníamos cuatro twin otter, dos aviones AT que son muy eficientes de tres mil litros, teníamos un hercúles, teníamos un despliegue de las FFAA (…) tuvimos dos Ten Tanker, es el único incendio que hemos tenidos dos Ten Tanker trabajando simultáneamente. Entonces créannos que hemos hecho un tremendo esfuerzo por atender bien este incendio pero la condiciones climáticas eran muy adversas”.

“Por supuesto que siempre queremos tener más recursos, por supuesto que nos hubiera encantado tener Balmaceda funcionando, por supuesto que nos hubiera gustado tener mayor coordinación, por supuesto que todo es perfectible”.

Ante la consulta de si hubo descoordinaciones, señaló que “en todos los incendios siempre hay algo de descoordinación”. Y sobre qué autocrítica hace, dijo “por supuesto que sí. Nosotros recibimos un Conaf muy herido, nos ha costado 11 meses estructurar Conaf, solucionar los temas financieros de Conaf, nos ha costado mucho poner a la gente que corresponde en cada uno de los puestos, hemos tenido una gerencia de incendio nueva con Aída Baldini a la cabeza pero quiero decir una cosa respecto de Conaf: todo el mundo opina de Conaf. Yo estoy impresionadísimo por el profesionalismo y la calidad de gente que tiene Conaf”.