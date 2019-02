Dash denunció la desaparición de Cangri en la frontera con Bolivia

Maickol "Dash" González escribió a través de su cuenta de Instagram respecto de la desaparición de Sebastián "Cangri" Leiva, amigo y participe junto a él en el docurreality de Perla.

"Cangri" no ha dado señales de vida hace tres días, lo que ha generado la preocupación de su entorno.

En la red social el músico escribió "Amigos y amigas, el Cangri anda desaparecido hace tres días en la frontera de Chile y Bolivia. PDI y Carabineros lo están buscando, cualquier pista o dato puede ser útil. Si alguien lo vio en el norte se agradece cualquier tipo de información".

En la misma línea la polola de Sebastián Leiva, Araceli Díaz, escribió "Quiero tanto que llegues, que me des un abrazo y me digas que solo fue un susto, que todo esta bien, que me des un beso y no dejarte ir jamas de mi lado".