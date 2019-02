Ivan Moreira defendió a Dino Gordillo y criticó la “sensibilidad feminista” por polémica sobre el humor en Viña

El humorista Dino Gordillo habló con la prensa este jueves, y fue consultado sobre lo que será su próxima presentación en el Festival de Viña del Mar 2019.

Durante la conversación con los periodistas se le consultó acerca de las críticas que han tenido algunas rutinas suyas, en particular por ser consideradas machistas. El comediante no tuvo reparos en señalar que no está “ni ahí” con eso.

Gordillo indicó que “Para mi el humor es humor y los graves están en el hospital”, e incluso se refirió a la polémica con el Alcalde de Puerto Varas, diciendo que ya no podrá viajar con su señora en auto o “van a pensar” que es un secuestro.

Y continuó diciendo que “Hemos llegado a un extremo muy grave, la sociedad está muy grave”.

Pero Gordillo no está solo, ya que en su apoyo salió raudo el senador UDI, Iván Moreira, quién escribió en su cuenta de twitter: “"El humor es humor y los graves están en el Hospital " a propósito de la sensibilidad feministas y algunos hipócritas que rasgan vestiduras”, replicando a continuación los dichos del humorista.

Esta no es la primera vez que la autoridad critica el movimiento contra la violencia a la mujer, como cuando tildó de “feminismo extremo” las multas al acoso callejero en Las Condes.