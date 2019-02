Defensora de la Niñez remarca falta de hogares en red Sename: “oferta es insuficiente”

11:52 Cierre de hogares colaboradores está dejando sin centros a dónde derivar a los menores que deben ser alejados de su familia. “Calama no tiene ninguna residencia para niños por protección. Si yo necesito que un niño por protección sea destinado a una residencia, lo tengo que mandar a Arica”.

“Que la oferta programática sea una oferta coherente con las necesidades de los niñas, niños y adolescentes, y hoy día sin duda esa oferta es insuficiente. No sólo en lo que tiene que ver con este punto, que es una preocupación de ministros de la Corte Suprema (por los) cierres de centros que se da (y que) involucra no saber dónde se van a destinar esos niños”. Así entró esta mañana la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, al debate por la falta de hogares de la red Sename que, en la práctica, está implicando que los niños que son sacados de sus casas por orden de los tribunales de familia no tengan dónde ir.

En entrevista con Radio Universo , Muñoz destacó un ejemplo: “Calama no tiene ninguna residencia para niños por protección. Si yo necesito que un niño por protección sea destinado a una residencia, lo tengo que mandar a Arica. Y eso tiene que ver con un desarraigo. ¿Cómo yo hago que una familia se tenga que vincular con su hijo o con su niño, si es que está en Arica? ¿Cómo financia el pasaje?”, se preguntó.

La falta de programas de la red Sename, que genera largas listas de espera en regiones, también fue abordada por los ministros de la Corte Suprema que visitaron diversos juzgados a lo largo de Chile, y que resaltan como un problema urgente de resolver.

“Desde ahí hay un eje central que tiene que ver, primero, con los lugares físicos que cuenten con infraestructura adecuada y que estén al menos en las capitales regionales que nos permitan efectivamente dotar de una institucionalidad robusta en esa lógica. Segundo, que estén atendidos por personales calificados y acá es un tema crucial al que hemos hecho mucho énfasis como Defensoría de la Niñez en términos de tener perfiles técnicos que no sólo tengan conocimientos en infancia, sino que las competencias necesarias para atender las necesidades de la infancia más vulnerada”, señaló Muñoz.

Apuntó que urge mejorar la infraestructura, las remuneraciones del personal de estos centros e implementar planes de salud mental para los menores con consumo problemático de alcohol y drogas.