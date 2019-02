ONG asegura que ha recibido 232 denuncias en contra del sitio de ciberacoso Nido

Francisca Millán, abogada de la ong Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), informó que ya han recibido 232 denuncias de mujeres que relatan haber sido víctimas de amenazas y filtración de datos y fotografías en Nido.org, y que decidieron interponer una denuncia por asociación ilícita ante la justicia. “No tenemos constancia de cuáles son los delitos que pueden haber estado ocurriendo, sin embargo, de los antecedentes que se han recibido nos queda sumamente claro que es una organización cibernética que cuenta con personas que administran, que moderan, que son las dueñas del sitio y que tienen objetivos comisivos que revisten carácter de delito. Hay distribución de pornografía infantil y hay ciertos indicios de que también existiera distribución de droga. Es una materia a investigar en esa categoría de asociación ilícita”, señaló en entrevista con Radio Universo

“Llevamos 232 denuncias” anunció Millán y llamó a todas las posibles víctimas de esta organización a enviar sus casos a denuncianido@protonmail.com. Los casos serán analizados y puestos a disposición de la fiscalía en futuras querellas.

Hasta ahora Abofem ha recibido casos de mujeres que describen amenazas, extorsión, exposición de datos privados, domicilio, nombre, familia, rut y también pornografía infantil. Relata que las mujeres aseguran estar en la red (envían pantallazos) con las fotos que “le mandé a un amigo en un contexto privado y que ahora me han agregado a Facebook 30, 40 hombres haciéndome insinuaciones y solicitudes sexuales. Me han amenazado”, sostiene. “Hay un rango de distintas gravedades, personas que dicen me enteré que está mi foto, y gente que me escribe con amenazas de homicidio, secuestro y violación”.

“El ciberespacio es el espacio público del momento y está especialmente acentuado por el anonimato”, dijo Millán. “De las 232 denuncias no hay ningún hombre, es una forma más de violencia hacia las mujeres”.

Modus operandi

Sobre la manera de operar de esta web, dijo que había “un chat de Telegram como whatsapp al que te unías y habían miles de hombres, 4.000 hombres. Y a la vez una plataforma de internet como foro, Nido.org, y en este foro había conversaciones de distintos tipos, y dentro de esos foros había un foro que se denominada Chutas, que es un sinónimo de ‘puta’ y ‘maraca’. Y dentro de esta categoría había muchas divisiones como chutas del sur, chutas del norte, chutas pololas, o sea hombres que se metían a ese foro exclusivamente para subir las fotos de sus pololas y en esos chats se distribuía el material de esas mujeres o se preguntaba por otras mujeres: Por ejemplo: ‘alguien tiene un pack de Juanita Pérez’ con nombre y apellido. Y ahí muchas personas (decían) mira yo la conozco, vive en tal lado, este es su Instagram, etc”.

Sobre las amenazas de secuestro y violaciones de los chats, Millán señaló que se debe indagar y esclarecer si las amenazas eran reales. “La figura de asociación ilícita es un delito por sí sola. Se configura por la sola organización con fines criminales, independientemente de que esos delitos se verifiquen o no”.

Agregó que “hasta ahora no se puede confirmar que se hayan realizados secuestros en esta red, pero tampoco se puede descartar. De allí la relevancia de que se haga una investigación”.

“Los antecedentes de las amenazas que hemos recibido no son generales, son personales. (Mujeres) a las que se les ha escrito por interno te vamos a secuestrar, te vamos a violar, mañana vas a amanecer en una bolsa, a niñas de 14 años… si eso no constituye una amenaza seria, no sé que és”.