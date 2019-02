Alessandri entregó explicacion por alumna trans que no pudo ser matriculada en Liceo 1: su sexo registral es masculino

12:21 El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, mostró su apoyo a Arlen Aliaga, la niña transexual a la que se le rechazó la matrícula en el Liceo 1 de Niñas. "Tengo la mejor disposición a ubicarle una matrícula ojalá en el Liceo 1, pero la Ley no me lo permite”, dijo el edil. También anunció una investigación por malos tratos en el Liceo Barros Borgoño.

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, se refirió esta mañana, en radio Universo al caso de la niña transgénero, Arlén Aliaga, quien solicitó matricularse en el Liceo 1 de Niñas pero fue rechazada. “Estamos buscando una solución, está bien encaminado, ayer conversé con la seremi, con la ministra, porque acá ¿qué nos pasa a nosotros? Yo tengo la mejor disposición, a buscarle una matrícula ojalá en el Liceo 1 pero la ley no me lo permite”, dijo el edil aduciendo a que el sexo registral de la menor sigue siendo masculino y el establecimiento sólo admite mujeres. “Si yo actúo más allá de mis atribuciones, puede llegar la Superintendencia, los concejales me pueden acusar de notable abandono de deberes, frente a eso estamos buscando el respaldo jurídico, pero recordemos que la ley de Identidad de Género todavía no se dicta al reglamento, estamos topados en eso. Con voluntad vamos a buscar una solución”.

“La legislación me pide a mí que yo matricule al alumno de acuerdo a su sexo registral. Frente a eso yo no podría matricularla hoy día, este es el análisis que han hecho los abogados, pero yo creo que después de haber conversado con la Seremi, con la ministra, queremos buscar el fundamento jurídico y darle solución a este caso o a cualquier otro que pueda venir”, dijo.

“Yo no puedo actuar sino bajo las facultades que me da la ley, los privados pueden hacer todo lo que no está prohibido, nosotros podemos hacer sólo lo que está permitido. Frente a eso hay voluntad, pero es un caso nuevo. (…) hay que adecuarse a los tiempos y hoy día es una realidad. No tenemos un sesgo conservador, nada, por el contrario, estamos tratando de apoyar a Arlene que ya lo ha pasado mal porque ha sido víctima de bullying. Hemos dado apoyo psicolosocial, nos hemos reunido con la familia, ayer estuvieron presentes en un concejo municipal donde varios concejales abogaron para que se pudiera matricular, yo creo que este tema con voluntad ojalá lo podamos solucionar esta semana y tenerla matriculada”.

Sobre las denuncias que hizo Arlene sobre los malos tratos que recibía por parte de inspectores y académicos en su antiguo colegio, el Barros Borgoño, el alcalde dijo: “nosotros no toleramos ningún tipo de discriminación ni de bullying, tanto de alumnos como de profesores, y en eso quiero ser súper enfático. Abogamos porque los niños puedan desarrollarse en un ambiente tranquilo, que puedan ir al colegio en un ambiente que les implique quedarse, no ser víctimas de algún tipo de bullying o de mofa y en ese sentido vamos a actuar siempre con la mejor disposición para que eso sea así y si es un profesor, tendrá que hacerse una investigación sumaria”.

Alessandri aprovechó la oportunidad de señalar que hace un año propuso que todos los colegios de su comuna fueran mixtos. “En marzo el Instituto Nacional hará una consulta con sus alumnos si quiere transformarse en mixto y ojalá que todos nuestros colegios pasaran a ser mixtos. Los colegios monogenéricos son cosa del siglo pasado”, dijo.