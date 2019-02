Alcalde de Santiago pide a parlamentarios pagar su estacionamiento y devolver terreno para una plaza: “No creo que se vayan a desangrar”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri se refirió en conversación con radio Universo al terreno de la esquina de Catedral con Morandé que pertenecen a Bienes Nacionales y que es utilizado como estacionamiento por los parlamentarios cuando sesionan en el ex Congreso, pero donde el edil desea implementar una plaza de bolsillo. “El portazo se sintió fuerte (…) Tienen tres estacionamientos pagados a menos de 25 metros. Los señores ministros de la Corte Suprema lo entendieron perfectamente y el mejoramiento de ese entorno, donde antiguamente se estacionaban autos en superficie, hoy es bajo tierra y se hizo una plaza maravillosa que se llama Montt Varas”.

Agregó que se trata de “3.000 mil metros en el corazón de la ciudad con unas planchas de zinc y un espacio para los parlamentarios que hoy no se justifica. Ojalá que el nuevo Presidente del senado y el nuevo Presidente de la Cámara tenga mayor recepción frente a esto y podamos devolverle ese espacio a los vecinos y usuarios de Santiago”.

“Ellos (congresistas) tienen una cuota de traslación de un $ 1.200.000 al mes para movilizarse, pagar peajes. Yo digo: el día, en cualquiera de estos estacionamientos, vale 7 mil pesos, y ustedes sesionan en Valparaíso. Vienen sólo los días lunes para acá y tres lunes al mes, o sea, máximo que te puede costar son 21 mil pesos al mes (…) Dicen que no la pueden rendir pero hagan la modificación en régimen interno y la rinden o si no páguela de su bolsillo. No creo que se vayan a desangrar. (…) No quiero hacer esto contra el Congreso, sino sumarlos, quisiera esta gran plaza ciudadana”, agregó.

Contó que el terreno “es de Bienes Nacionales y el 2 de enero hice una solicitud a la seremi de Bienes Nacionales para que revoque la entrega de este espacio al Congreso, eso se ha demorado, entiendo que está en el gabinete ya del ministro, espero que pase este mes de marzo”. El Congreso es muy importante, les tengo respeto… ojalá sea una decisión consensuada”. Alessandri agregó que en la zona hay metro, y ciclovías, que los parlamentarios tienen chofer, “no cuestra nada”.

Tohá

Por la situación entorno al juicio de cuentas que pide la Contraloría Metropolitana por el mal uso de cerca de $ 260 millones en lo que fue la gestión de la ex alcaldesa Carolina Tohá, el edil dijo que: “Cuando asumí quise hacerlo lo más transparente posible y encargué una auditoría externa. Una empresa que vino, revisó las finanzas municipales y determinó que en educación había un déficit de 21 mil millones y en el municipio de la orden de 7 mil 500. Yo tomé todos esos antecedentes y los presenté en una querella contra quien resulte responsable en la fiscalía de alta complejidad y eso está siguiendo su curso”, dijo.

“El tema es grave porque la municipalidad quedó sumamente endeudada, cerca de 28 mil millones, eso ha costado mucho lo que ha sido mi administración, porque no tenemos recursos para nada (…) dentro del municipio tratamos de mantener una austeridad y rigurosidad en cuanto a los gastos y contrataciones suprema”, concluyó el alcalde.