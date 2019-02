Ex pareja acosada por presunto administrador de Nido: "Era muy extraño, un poco peligroso"

En conversación con Chilevisión Noticias, una mujer de 25 años, que prefirió mantener su identidad en reserva, que fue una ex pareja de Lamuel Donoso, el presunto administrador del sitio Nido, quien murió tras lanzarse a las vías del Metro la noche del martes, se refirió al caso de ciberacoso y de la experiencia de la que fue víctima.

"Nos conocimos, salíamos juntos, conversábamos, y ya después cuando terminé el contacto con él y sólo insultos por Internet, todo virtual" dijo.

La mujer además narró que "soy una de las principales personas a las que le hizo mucho daño" y detalló que decidió cortar los vínculos cuando el hombre le reconoció que tuvo una relación con una menor de edad.

"Cuando fui a Europa a hacer cosas familiares se volvió loco. Comenzó a publicar todo de mí: las fotos las publicaba en grupos para que las photoshopearan e hicieran memes de mí, se burlaban todos los días".

"Yo o las demás nunca íbamos a decir nada. Creía que siempre me iba a quedar callada, porque creía que me tenía bien manipualda, con miedo, y decía ‘tu dices algo a la PDI yo te voy a publicar en mi página y todos van a saber y no vas a poder tirunfar nunca, que eres una fracasada'" agregó.

La joven además relató que "él, cuando se hizo de la administración de la página, comenzó a permitir que se compartieran este tipo de contenidos, como que alguien subiera fotos y videos de sus ex parejas".

La mujer añadió sobre Donoso que era "muy extraño, un poco peligroso" y dijo sentir pena por la familia de su ciberacosador: "no lo merecía".

"Confundió mucho la realidad con lo virtual, era una persona inteligente que apoyaba a su familia, que tenía problemas con una obsesión con Internet, no veía la diferencia" dijo la joven.