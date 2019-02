Revierten decisión en el Liceo 1 y aceptan finalmente a joven trans en la institución

Vía Twitter la ONG OTD Chile, así como la diputada Castillo -entre otros-, compartieron la noticia de la decisión de aceptar a la joven trans Arlén Aliaga (17) en el Liceo 1 Javiera Carrera, de la comuna de Santiago, lo que en un inicio le fue negado.

Aparentemente los motivos del colegio, para el rechazo inicial, habrían sido el no tener la infraestructura para albergarla, así como que ya no quedaban cupos en los cursos y finalmente porque el proyecto educacional no se iba a adaptar a ella.

En su momento Arlén señaló que “la respuesta del establecimiento es lamentable. Tienen la oportunidad de marcar un hito en la comuna de Santiago y aún así la despilfarran. Los argumentos no son los más creíbles y los más contundentes”.

Y agregó, acorde a lo reportado por el medio La Tercera, que “ayer nos contactó la Seremi de Educación y nos dijo que estaban preocupadísimos por encontrar una solución. Y también me dieron la opción de ingresar a otro liceo de género femenino, el que sería en Providencia”, ante esto reflexionó “¿Por qué no se puede en Santiago pero en Providencia sí, siendo que se rigen bajo las mismas leyes?”.

En relación al caso la concejala de Santiago, Irací Hassler, indicó que “creemos que ha habido una actitud que es contraria y discriminatoria por parte del alcalde Alessandri y de la Dirección de Educación Municipal. Y esperamos que eso se revierta el día de hoy”.

Lo que finalmente ocurrió, debido en gran medida a la presión social y al apoyo transversal al caso, tanto de personeros de Gobierno como de oposición, lo que no dejó de generar algunos roces en el oficialismo.