Ministra Hutt denunció "acoso" de taxistas

14:49 "Me parece que gritar en todos los lugares en los que yo pueda aparecer no ayuda y tampoco es una forma educada de tratar los temas" señaló la secretaria de Estado.

Un grupo de taxistas interrumpieron una fiscalización masiva a furgones escolares encabezada por la ministra de Transportes, Gloria Hutt, a quién increparon por el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte, conocida como "Ley Uber".

Los furiosos conductores le gritaron que "no ha hecho nada", entre muchas otras cosas.

Tras la irrupción Hutt le pidió a uno de los manifestantes que la increpó que no generara una polémica.

Después del episodio la secretaria de Estado señaló, según rescata el medio Emol, que "Mi único comentario es que en un país donde existe democracia y existe un Parlamento, las inquietudes se discuten en el Parlamento".

Y agregó que "Ellos (los taxistas) saben que el proyecto de ley que regula las aplicaciones ya se aprobó en forma casi unánime en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y ahora está en la Comisión de Hacienda".

Y profundizó al respecto, indicando que "hubo un periodo largo por varios meses en que todos los gremios tuvieron la oportunidad de presentar sus inquietudes y, si a alguien no le gusta como va avanzando el proyecto de ley, el lugar para plantear sus inquietudes es el Parlamento y no acosarme a mí como lo están haciendo diariamente".

Con respecto al hostigamiento sufrido, Hutt dijo que "este mismo grupo me acosa por redes sociales en lo personal, publican la dirección de mi casa, el teléfono de mi casa y en las actividades públicas siguen haciendo lo que ustedes vieron hoy".

Y agregó que "Ellos me acusan de no avanzar en la plataforma (una aplicación similar a Uber que funcione para los taxistas chilenos y que esté avalada por el Gobierno y la ley) y eso es completamente falso (...) Esta misma semana tuve una reunión donde acordamos cómo seguir avanzando con los gremios, (por eso) creo que no son representativos de lo que está pasando y además niegan una realidad que está ahí y hay que regular".

Tras ser consultada respecto a si presentará algún tipo de denuncia la ministra señaló que "no he tenido tiempo para presentar una denuncia (...) es una cosa que tendré que ver en algún momento qué hago".

La secretaria de Estado espera que el proyecto que regula a las aplicaciones tipo "Uber" esté aprobada dentro de este año, aunque sobre la plataforma para los taxistas ve la situación más compleja, ya que "nosotros podemos proponer la tecnología, pero para que funcione necesitamos una unión en el gremio que hasta ahora no la vemos".