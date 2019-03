Johnny Depp exige US$ 50 millones de indemnización a su ex esposa

El astro del cine Johnny Depp esta exigiendo una indemnización por 50 millones de dólares a su segunda ex esposa, Amber Heard, a quien denunció por difamación, acorde a lo señalado por el medio The Blast.

La acusación nace de un artículo que apareció el pasado diciembre en el Washington Post, en donde la actriz aseguró haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida.

Al respecto Amber indicó que "Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad. Pero me mantuve callada (...) y no me veía como una víctima", escribió. "Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso".

En respuesta a estas declaraciones en la demanda de Johnny Depp se señala que "Heard no es una víctima de abuso doméstico: ella es una perpetradora", y se agrega que "Depp nunca abusó de Heard (...). Sus acusaciones eran falsas cuando se hicieron en 2016 (...) y formaron parte de un elaborado montaje para generar publicidad positiva para Heard y fomentar su carrera", agrega la denuncia.

Ante esta demanda Heard reaccionó hoy, por medio de su abogado Eric M. George., quién indicó que "Esta frívola acción es el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp para silenciar a Amber Heard".

El letrado agregó que "No será silenciada. Las acciones de Depp prueban que es incapaz de aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo".

Cabe destacar que este fue el segundo divorcio para Depp, que anteriormente estuvo casado con la maquilladora Lori Anne Allison. Además el reconocido actor ha sido pareja de Vanessa Paradis (con quien tiene dos hijos), Kate Moss y Winona Ryder.