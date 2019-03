Experto en cibercrimen de la PDI: “En la ‘internet profunda’ uno puede perderlo todo”

09:38 Víctor Riquelme, subcomisario de la Brigada del Cibercrimen, advierte el creciente uso de los chilenos de la “deep web”, zona donde asegura que se cometen delitos. “Ahí no hay inocencia”, dice.

Para entender lo que es la “deep web” (o internet profunda) hay que tener claro antes que la mayoría de los usuarios navega con herramientas como Chrome, Safari o Mozilla, en los que para ingresar a los sitios se escribe “www.” y una extensión final del tipo “.com”. La internet profunda, en cambio, la componen sitios con restricciones de distintos niveles, en que se usan navegadores especiales (como Thor), que se instalan en el computador y cuyas direcciones están encriptadas alfanuméricamente (no con “www”). Por ese ocultismo se le grafica con un iceberg.

“Usa direcciones no públicas, anónimas y cuesta mucho entrar a estos foros debido al alto nivel de especialización en distintos temas, como pornografía infantil, billeteras virtuales, clonaciones de tarjetas, sicariato, tráfico de drogas, de armas”, explica Víctor Riquelme, subcomisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI.

“Ahí se cometen los delitos más específicos”, dice y asegura que en Chile su uso ha aumentado particularmente entre universitarios de carreras afines y en el mundo de la educación. “También para los delincuentes es una ventana muy apetecida”, plantea.

Al navegar en la deep web usted puede infectar su computador a través de un malware, por lo que un tercero puede tomar su computador y hacerse de toda la información que usted tiene en él, como la fecha de su cumpleaños, las tarjetas de créditos si ha hecho transferencias y de todo lo que usted hace en el equipo. Puede perderlo todo.

Puede ser víctima de un ransomware, que es la inutilización total de su computador y la exigencia de un pago para devolverle el acceso a su equipo (…) Si ingresa sin las medidas precautorias, sin saber puede transformarse incluso en parte de una red de computadores esclavos que un hacker puede utilizar para atentar contra un sitio web para colapsarlo.

Piratería, acceso a servidores que les permitan tener videos inéditos, primeras canciones, álbumes completos. También buscan acceso a hacking, que son foros limitados donde van publicando los nuevos códigos maliciosos, los nuevos virus, las nuevas herramientas, las noticias mundiales de grandes tecnologías… el chileno busca primero tener mayor conocimiento, entra para autocapacitarse, ver qué está pasando. Y posteriormente viene una inspección en criptomonedas, en sitios donde venden códigos de tarjetas… ahí ya empieza la parte delictual. Y en una tercera etapa viene el acceso a pornografía infantil, pero en un nivel mucho más especializado (…) parte de una red.

Es muy difícil poder medir debido al encriptamiento que tienen los sitios, pero en base a las estadísticas internacionales y que nosotros también hemos podido ver en Chile, el 80% navega en la surface (parte superficial) y el 20% entra a la deep web.

Según nuestra experiencia, es porque quieren ver o ser parte de algo más oscuro, lo oculto, que no está visible para todos los usuarios. Este tipo de personas quiere lo inédito, lo que puede rayar casi en el delito mismo. Ahí no hay mucha inocencia y la persona lo hace a sabiendas, porque uno no llega a la deep web por un error, hay que bajar un navegador, tiene que saber qué es lo que busca para llegar lo que él quiere. Aquí hay dolo.