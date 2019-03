Larraín se sumó a rechazo a paro feminista: “No mezclen peras con manzanas. Que no pasen cuestiones encubiertas”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se sumó esta mañana al rechazo al paro feminista que la semana pasada manifestó la titular del Ministerio de la Mujer, Isabel Plá, y además, apoyó sus dichos. “La ministra de la mujer, lo que quiso decir, es que hay ciertas causas que están incorporadas dentro de ese petitorio que no tienen que ver con el tema del feminismo, como por ejemplo el tema de las AFP, no tiene que ver. No+AFP es un movimiento específico”, dijo en entrevista con Radio Universo

Consultado en específico si apoya o no el paro, respondió: “No creo que sea conveniente tener un paro de mujer para hacer valer causas que no tienen que ver con la necesidad del más pleno reconocimiento de igualdad de derechos de mujeres y hombres. Me parece que se puede hacer. Yo entiendo que haya una paralización, que haya una movilización, pero que no mezclen peras con manzanas. Que no pasen cuestiones encubiertas”.

“Le insisto, a propósito del tema de la mujer, hablar de NO+AFP es que el asunto tiene un carácter distinto. Alguien está aprovechando la causa de la mujer para otros fines… lo han politizado y no tiene sentido. La causa de la mujer es muy fuerte, es muy justa, es muy necesaria. Es un cambio cultural brutal que tenemos que experimentar que todavía está en pleno camino, en plena transición. Pero no nos confundamos con otras causas. Eso es lo que se ha querido levantar. Por eso bienvenida la batalla por la igualdad de las mujeres pero dejémosla en el ámbito propio de lo que se refiere cuando uno dice que queremos que la brecha, que la diferencia, se terminen de una vez por todas, y que haya la más plena y completa igualdad en derechos y deberes de hombres y mujeres”.

Mensaje al TC y la Suprema: deben “coordinarse” y “conversar”

El ministro también se refirió a los dichos del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien advirtió un “estado de tensión” por las diferencias de criterio jurídico entre la Corte, el Tribunal Constitucional (TC) y Contraloría. “Aquí cada uno debe tener cuidado en el ejercicio de sus específicas funciones. En la medida que cada uno cuide eso, entramos en un ámbito de relación de coordinación y sino, lo que creo que deben hacer las instituciones es conversar entre sí. A veces algunas soluciones se pueden resolver normativamente, pero la mayoría de las veces, hay una coordinación, una suerte de auto regulación, para evitar que cada uno pretenda clavar banderas en territorios de otros”, dijo.

“Tenemos que tener cuidado en el ejercicio de nuestra función y procurar, ojalá en forma directa entre las propias instituciones, coordinarse para ver dónde empieza uno y dónde termina el otro, de modo que no se produzca esta sensación de que hay dos instituciones importantes que están asumiendo atribuciones respecto a un mismo tema porque ahí es donde se generan los problemas. Yo diría que no existen las tensiones en forma permanente, pero se producen a partir de hechos coyunturales y tenemos que tratar de evitarlo”, agregó.

Cyberbulling y adolescentes

El ministro también advirtió sobre las responsabilidades penales que podrían enfrentar los adolescentes que incurran en ciber acoso según el nuevo Código Penal que se quiere proponer. “Entre 14 y 18 van a ser personas responsables por lo que hacen y van a tener eventualmente sanciones, no en una prisión, pero sí en un centro cerrado, que no puede salir (…) durante el tiempo que determine el juez, con un propósito más específico de rehabilitación. Está mirado desde una perspectiva más personal, de recuperarlo porque se trata de un joven que todavía tiene posibilidades por la vía de la educación (…) para poder reinsertarlo en forma clara a la sociedad”.