Mamá de Fernanda Maciel tras declaraciones de "testigo clave": "Es una persona enferma, que está sola"

La madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, conversó con “La Mañana” de CHV donde se refirió a las declaraciones del "testigo clave", quien se presentó como amigo de la joven y aseguró que no tenía una buena relación con su madre y además, relató supuestos episodios de violencia e infidelidad con su pareja, Luis Pettersen, a quien además acusó de tener algún vínculos con el narcotráfico.

Paola Correa aseguró que “no soy una excelente mamá, no quiero que la gente piense que soy una excelente mamá, porque he cometido errores como todas las madres porque nadie me ha enseñado a ser mamá. He aprendido a hacerlo sola, y me he sacado la cresta siempre yo por ellos”.

Además añadió que “mi hija no está aquí para defenderse. Si en algún momento mi hija le confió algo a él, encuentro que es de poco hombre que él lo diga por televisión. Y más encima que sea poco hombre y lo diga encubierto, que no tenga de decirlo frente a una cámara”.

“Es una persona enferma, que está sola y que por eso hace estas cosas. No le encuentro otro motivo”, agregó la madre sobre el hombre que entregó su testimonio.

Finalmente, Paola Correa aclaró que nunca “echó” de la casa a Fernanda Maciel. “Nunca fue marginada, nunca se le negó un plato de comida. Yo le lavaba la ropa (…), hay mucha gente que sabe que estas cosas yo las hacía”.

