Hacienda frente a último Imacec: “Se nos hace el camino un poco más cuesta arriba”

“Lo interesante de la cifra es la expansión que tiene la IMACEC no minero, porque ese 3.1, hay una velocidad muy interesante en el sector no minero y tenemos una minería afectada por situaciones especiales que lo hacen caer, entonces estamos hablando de una economía, hay que recordar que la minería es un 10% del producto total, el otro 90% es el sector no minero. El IMACEC no minero tiene una caída superior al 4% y el no minero se expande al 3.1%, eso hace que al final la expansión completa sea del 2,4%”, comentó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre el último IMACEC conocido esta mañana.

“Este año vamos a ir de menos a más, vamos a lograr que la economía chilena, una vez que se despeje un poco los problemas del sector minero, porque eso lo vamos a tener los dos primeros meses del año, vamos a tener una expansión más dinámica y cifras moderadas en el primer semestre, sobretodo en el primer trimestre, y luego mejoría importante durante el año”, dijo en entrevista con Radio Universo.

Consultado por cómo esta cifra impacta la meta de crecer al 3.8% este 2019, respondió que “es una meta muy exigente, este año, crecer en las condiciones de la economía mundial. Crecer sobre 3.5% es un tremendo mérito para la economía chilena, si se logra. Es una meta muy exigente. De tal manera que, en una circunstancia, en que se han rebajado las proyecciones de crecimiento para la economía mundial, por supuesto que se nos hace el camino un poco más cuesta arriba para que sea 3,8%”.

Luego destacó que “hay que recordar una cosa, porque a veces dice ‘oiga, la economía chilena se está desacelerando’, pero momento, venimos de crecer cuatro años al 1.7%, eso no se puede olvidar. El año 2017 creció en 1 y medio. El año pasado crecimos al 4%, ahora estamos discutiendo si vamos a crecer al 3.5, al 3.8, bien, discutamos eso. Pero que hay una recuperación muy significativa de la economía chilena, es un hecho de la causa”.

“No olvidemos que estamos también liderando dentro de América Latina el crecimiento, junto con Perú. Entonces, dentro de los países grandes de América Latina, hay un país más pequeño que crece más que Chile, pero Chile vuelve al liderar el crecimiento en la Alianza del Pacífico, en América Latina y vuelve a crecer más que el mundo. Estábamos creciendo a menos de la mitad de la economía mundial”, agregó.

Sobre si esta cifra hace repensar la meta, dijo: “Mire, sabe qué, nosotros no estamos en el trabajo de las proyecciones, hacemos proyecciones dos o tres veces al año, no es un tema. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar muy duro para que la economía chilena pueda sostener los crecimientos que tuvimos el 2018. Si crecemos al 3.5 o 3.8, pasa a ser un tema secundario, frente a la magnitud del desafío de generar una oportunidad más permanente para esta economía”.

“Inconsistencia” en mesa técnica

Frente a la recomendación del comité de expertos de la oposición de no aprobar la idea de legislar de la Reforma Tributaria, Larraín se mostró sorprendido. “Esta es una instancia técnica, hay una instancia política que es la instancia de negociación. Esta no era y no fue planteada como una instancia de negociación, la instancia de la mesa técnica. Fue simplemente una instancia en la cual se buscó acercar posiciones, sincerar dudas, aclara los temas y creo que eso se consiguió. A mí me sorprende para serle franco, el tono del comunicado de la mesa técnica, contrastando con el buen tono que tuvieron todas las reuniones que sostuvieron y que fueron muy cordiales”.

“Me sorprende la inconsistencia entre las dos, pero mire. Sabe que yo más que ir… creo que hay personas que genuinamente quieren buscar acuerdos, y probablemente habrá alguno que no quiere acuerdo por ningún motivo y es bueno que vayamos sincerando posiciones. ¿Quiénes son?, lo vamos a ir sabiendo en las próximas semanas”, agregó.

“Quiero solamente decir lo siguiente: nosotros estamos disponibles para acordar con todos. Todos están llamados a generar un acuerdo amplio que ha sido la tónica del gobierno del Presidente Piñera pariendo con cinco grandes acuerdos nacionales. Esperamos poder llegar a acuerdo en los grandes proyectos, en las grandes reformas estructurales que les interesan a los chilenos. Pensiones, tributaria, laboral pero eso no se puede hacer con los que no quieren llegar a acuerdo en ningún escenario, con los que quieren desdibujar el proyecto del gobierno. Porque hay que recordar que el Presidente Piñera tiene un mandato de la ciudadanía por poner a la economía de pie. Nosotros vamos air con mucha flexibilidad pero sin desarmar el proyecto”.