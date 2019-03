Joven víctima de ataque lesbofóbico fue dada de alta: piden colaboración para dar con sus agresores

Tras permanecer 18 días internada en la ex Posta Central, la joven Carolina Torres, quien fue víctima de un ataque lesbofóbico, fue dada de alta durante la tarde del lunes.

Torres ya se encuentra en su domicilio en la comuna de Pudahuel, en compañía de sus familiares, aunque deberá continuar con tratamientos médicos.

En conversación con radio Cooperativa, Isabel Amor, directora de Educación de la Fundación Iguales, dijo que "no se encuentra bien: aún no fija la vista, sigue teniendo una fractura nasal (...) aún no es autosuficiente".

Desde el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería, vocero de la agrupación, dijo que "es preocupante que sus agresores aún no estén detenidos. Sabemos que la PDI está realizando esfuerzos diarios para capturarlos, pero aún no hay resultados, debido a la falta de personas que entreguen información".

"Llamamos a las personas a colaborar con la captura de estos delincuentes, que son un peligro público. Si tienen temor de entregar a la PDI, pueden contactarnos a nosotros y mantendremos en absoluta reserva la identidad" añadió el personero del Movilh.

Ayer Torres fue visitada por el capitán y arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, club de la que la joven es hincha.