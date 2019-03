Liceo Lastarria ya es mixto: Ingresaron las primeras 30 estudiantes al establecimiento

A partir de este martes el Liceo Victorino Lastarria concretó su transición de un establecimiento exclusivo de varones a una escuela mixta, esto tras el ingreso de sus primeras 30 alumnas a dos cursos de kinder.

Al respecto la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que "Esto es como un símbolo de que Chile va cambiando".

De las 30 estudiantes ya hay 13 de ellas en clases desde esta mañana, quienes fueron recibidas por la alcaldesa.

Al respecto la edil señaló al medio CNN que "Creo profundamente en la educación mixta, pero no voy a imponer nada como alcaldesa. Creo que son las propias comunidades, cada liceo, el que tiene que decidir si quiere ser mixto o no".

Matthei agregó que "Los padres también votaron que sí. Los profesores, en cambio, no estaban nada convencidos. Ellos no votaron porque no se pudieron poner de acuerdo, y yo entiendo que es una dificultad cuando uno siempre ha tratado con niños, de repente empiezas a tener un liceo mixto, eso tiene algunos temas de los que preocuparse, pero los estamos tratando de acompañar".

El cambio de liceo masculino a mixto implicó una inversión de 50 millones de pesos, ante lo que la alcaldesa indicó que "cambiar el reglamento y la infraestructura, la que vamos a tener que seguir cambiando durante los próximos 13 años, porque todos los años van a haber un poco más de mujeres. Parte este año con kinder, pero ya el próximo año y será kinder y primero".

Y agregó que "es como un símbolo de que Chile va cambiando, y que nos tenemos que empezar a conocer, a respetar en nuestra diversidad".

Finalmente la edil indicó que "Lo que sí nos encantaría es que las niñas que vengan al Lastarria se atrevan a estudiar ingeniería y que los hombres que vengan al Lastarria también ayuden de verdad en sus casas, se sientan responsables. Queremos un país más justo".