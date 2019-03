Amiga de Maciel y aparición de "testigos": "Es para puro seguir inventando cahuines de mi amiga y dejarla mal parada"

En conversación con el matinal La Mañana de Chilevisión, Maciel Quezada, amiga de la joven desaparecida, Fernanda Maciel, se refirió a la aparición, estos días, de dos jóvenes que entregaron su testimonio y acusaron a Maciel de infidelidad y, de que repartía marihuana junto a un tercero.

"¿De a dónde aparecieron? ¿por qué no hablaron al principio? Mi amiga siempre ha sido trabajadora. El que sabe algo debe dar la cara, no poniendo voces y tapando la cara. Eso es para puro seguir inventando cahuines de mi amiga y dejarla mal parada" dijo Quezada, segun consignó La Cuarta.

La amiga de Maciel abordó además la acusación de infidelidad y dijo que "tenían muchos planes, (Fernanda) se sentía enamorada, yo veía que tenían una buena relación. Discutían por cosas mínimas, pero nada más allá. Nunca me comentó que les gustara otro tipo".

También la joven se refirió a los dichos de los "testigos" relativos a que Luis Pettersen, su pareja, le había pedido a Maciel un examen de ADN por el embarazo ye indicó que "no, no sé. No he escuchado ese tema del ADN. Al contrario, el Petter siempre estaba ahí presente, la acompañaba a los controles cuando podía. Es que se ha hablado tantas cosas, pero yo sé que era del Petter".

"Antes de quedar embarazada fumamos cigarritos, pero eso de consumir marihuana o vender marihuana es mentira. Fernanda siempre trabajó" dijo Quezada sobre el testimonio de una supuesta amiga de Maciel.