Primera Dama y huelga feminista: "Empezar ahora entre las mujeres a pautearnos (...) eso es lo que a mí no me gusta"

11:19 "Yo no quisiera que este llamado a huelga, que ya está produciendo divisiones, nos obstaculice las vidas las unas a las otras" dijo Cecilia Morel sobre las manifestaciones del Día de la Mujer.

La primera dama, Cecilia Morel, se refirió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y dijo que no asistiría a la marcha convocada para mañana, porque no le gusta que le digan qué hacer.

Morel, en conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, también abordó el tema de la huelga y planteó que "siempre las mujeres hemos logrado grandes avances gracias a la unidad y yo no quisiera que este llamado a huelga, que ya está produciendo divisiones, nos obstaculice las vidas las unas a las otras".

"Uno de los grandes alegatos del género femenino fue que durante siglos se nos dijo cómo ser, cómo hacer, qué hacer, entonces yo siento que empezar ahora entre las mujeres a pautearnos, a decir haga esto, no haga esto otro, diga esto, piense esto, porque va más allá de eso, implica toda una ideología y forma de pensar, eso es lo que a mí no me gusta" añadió la primera Dama.

Morel dijo que "somos muy diversas las mujeres y por lo tanto hay cientos de manifestaciones pacíficas y sin obstaculizarnos"

"Todo lo que sea pedir por los derechos de la mujer, me parece perfecto, legítimo y necesario, pero no metamos otros temas ajenos a la mujer, porque los avances han sido producto de la fuerza de la unidad" sentenció.