La dura reflexión de Montes al dejar la mesa del Senado: “Al presidente le cuesta mucho conversar”

El presidente del Senado, Carlos Montes, quien deja el cargo el próximo martes, realizó un balance de su gestión donde resaltó una dura opinión sobre el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y la manera de relacionarse con la oposición: “Desgraciadamente al Presidente le cuesta mucho conversar con gente que piensa distinto a él, que tiene distinta visión”.

Montes apuntó, además, a un tema muy sensible para La Moneda: “Todos los técnicos nuestros nos dicen que la Reforma Tributaria no aporta al país, no tiene mayor significado como está. Le da beneficio a los sectores de más altos ingresos. Entonces a partir de eso decimos: esta ley no nos parece. El gobierno no oye eso… acusa –todavía no nos ha dicho antipatriotas, en otros casos lo ha dicho- al que tiene una opinión distinta. Si es legítimo en democracia tener distintas opiniones”.

En entrevista con Radio Universo aseguró que Piñera “a veces mira la realidad desde un ángulo, y él la mira mucho desde un ángulo y no siempre con una visión ecuánime de todos. De partida, en las diferencias que tenemos, yo lo único que le pediría al Presidente, es que respetara que haya pensamientos, visiones, análisis distintos a los de él, por lo tanto es muy legítimo tener diferencias y eso se expresa en las votaciones, en el parlamento y en otras cosas”.

Consultado sobre por qué tiene esa percepción, Montes respondió: “Lo peor de todo ha sido aula segura, una ley que la vida ha demostrado que no era necesario, que había una ley de violencia escolar, entramos en una confrontación mediática y el Presidente acusó de antipatriota al que pensaba distinto, es una distorsión del alcance de las cosas”.

“Al final se aprobó, se mejoró porque era muy mala la ley original, pero ese tipo de descalificaciones no ayuda. Es la primera responsabilidad de un Presidente que haya diálogo de argumentos”, sentenció.

Medidores: ex CNE informó mal

Montes también advirtió que hay muchos cuestionamientos al Parlamento y que está desconectado de las inquietudes reales de las personas. En este tema se detuvo en la polémica por el recambio de medidores y precisó que “siempre se nos dijo que una cosa era el costo del nuevo aparato y otras cosas eran los ahorros para las empresas. Porque las empresas dejan de tener que pagar por ir a controlar los medidores, tener sistemas computacionales que les significaban bastantes operaciones, (que) no iba a tener ese costo porque quedaba en línea todo. Que el costo real era cero, entre lo que recibía la empresa y lo que costaba el medidor”.

Consultado si fue la entonces CNE la que entregó esa información, Montes respondió: “efectivamente”.

Ante los dimes y diretes frente a quién tuvo la culpa entre senadores y diputados, Montes pidió calma: “lo que pediría es calma respecto a estos temas, terminemos de aclarar las cosas a partir de lo cual empezamos a condenar. Lo que critico a muchos parlamentarios que empiezan a decir ‘yo no voté’, ‘fueron estos’. Es algo que no ayuda nada, no ayuda en ningún sentido”.

“Pueden haber diferencias, errores, criterios distintos, el problema es que tratemos de dar argumentos, de mostrar realmente las cosas como son más que caer puramente en caricaturas. Las caricaturas no ayudan en nada y lo que requiere el debate nacional es aclarar las cosas y dar muchos elementos”, concluyó.