Decano Usach que calificó huelga feminista como "el colmo del ridículo" ofreció disculpas

Por medio de una carta a la comunidad universitaria, el decano de la Facultad de Ciencias de la Usach, Hernán Henríquez, ofreció disculpas, luego de que en un correo electrónico enviado previamente calificó la huelga feminista como el "colmo del ridículo".

En el correo que generó la polémica, el decano planteaba que "si ustedes deciden organizar alguna actividad, que puede ser artística, cultural, o una simple reunión, en torno a un jugo Watts y un alfajor de esos que compra Francisca, para tratar diferentes situaciones que les puedan afectar, cuenten con el apoyo y auspicio de la Facultad"

En su carta a la comunidad académica, Henríquez dijo que "en el texto no desconozco el derecho a huelga, en realidad, nadie tiene la facultad para desconocer un derecho. Tampoco he efectuado mención a alguna a aspectos relacionados con feminismo o género no sobre el movimiento que organiza a nivel nacional e internacional la conmemoración del 8 de marzo".

El decano de la Usach también dijo que valora las iniciativas de la casa de estudios en materia de género y no discriminación y sostuvo que adhiere "a la realización deactividades que favorezcan la reflexión sobre la temática que ha impactado a ivel nacional y mundial respecto de los derechos de las mujeres".

"Ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas u organizaciones que consideraron ofensivo mi correo, porque la intención de de esta comunicación nunca fue desconocer las actividades planificadas por las académicas" dijo Henríquez.