Ezzati dijo que no conocía a denunciante del cura Rivera y negó haber ordenado darle dinero

En entrevista con TVN, el cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, aseguró que no conocía al denunciante del sacerdote Tito Rivera y descartó que haya ordenado darle dinero, luego de que denunció una violación por parte del religioso.

"No tengo conciencia de haberlo confesado, porque no lo conozco y, menos todavía de haber salido, de haberle dado un abrazo y haberle dicho que un sacerdote le entregaría dinero a nombre mío. Eso no, lastimosamente no es así" dijo Ezzati.

El cardenal se encuentra imputado por encubrimiento en casos de delitos sexuales al interior de la Iglesia Católica y, la denuncia contra Rivera, es uno de los episodios que indaga la Fiscalía, que salió a la luz para los investigadores, luego de un allanamiento realizado al Arzobispado de Santiago.

Sobre el conocimiento que tuvo del caso, Ezzati dijo que la denuncia fue recibida por la Oficina Pastoral de Denuncias y que "inmediatamente llegó al Arzobispado. A los pocos días y de inmediato, el arzobispo decretó una investigación previa".

"Recibí una llamada de parte de los superiores que me comunicaban que la Santa Sede había pedido a la nunciatura que revisara la situación del padre a raíz de una denuncia que le había llegado. No sé cuál denuncia y... por consiguiente yo envié de inmediato toda la documentación donde correspondía" añadió el arzobispo de Santiago.

Ezzati también abordó la idea planteada desde el Congreso de quitarle la nacionalidad por gracia e indicó que "me duele, me duele inmensamente" (...)creo personalmente que es injusto, pero voy a seguir trabajando como obispo hasta que el Santo Padre me lo pida".