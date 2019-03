Presidente de la CPC y cotización del 18%: "No es la bala de plata, pero no nos negamos"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett se refirió al tema esbozado por el presidente Sebastián Piñera, de elevar la tasa de cotización con cargo al empleador hasta un 18%, y señaló que están disponibles para ver las posibilidades, pero que esta decisión podría tener un impacto en el empleo.

En una extensa conversación con T13 Radio, Swett expresó que "hay que hacer un esfuerzo en hacernos cargos del tema, pero también debemos analizar todas las posibilidades. Tenemos conciencia que el problema más grande tiene que ver con las lagunas. Si estamos teniendo un problema de eso, qué sacamos con subir la tasa de cotización. Nuestra primera preocupación debe tener que ver con eso".

"El empleo y las remuneraciones quedaron rezagados del 2018. Cuando se suben las cotizaciones, que es un mayor costo del empleo, también tiene efecto en el mercado laboral. Sería importante analizar las cosas en conjunto. Celebramos todo lo que sea hacerse cargo del adulto mayor, aunque es más que pensiones. No es la bala de plata, pero no nos negamos, porque vemos y empatizamos con esta preocupación de todos los chilenos” añadió el presidente de la CPC.

Sweet abordó la Reforma Tributaria,y dijo que “si tenemos que hacernos cargo de un desafío como son las pensiones, necesitamos recursos y esos vienen de la reforma tributaria”.

"La discusión de la reforma de pensiones va a quedar unida con la reforma tributaria. Hemos elegido a los legisladores para que legislen, por lo que este concepto de 'no queremos legislar', tengo la esperanza que eso no va a ser así, porque me imagino que están dispuestos a discutir" agregó.