Vallejo pide a los hombres: “un solo día en el año que nos dejen ser las protagonistas”

“Lo mejor sería que ayudaran a que la mujer a que salga o cubrirla en el trabajo”. Con estas palabras la diputada PC, Camila Vallejo, entró al debate por la marcha de esta tarde y la polémica sobre la presencia o no de hombres en la manifestación. “Eso sería lo primero. Idealmente a los hombres que quieren apoyar a esta huelga, que ojalá apañen a las mujeres desde la casa, desde el trabajo”, dijo en entrevista con Radio Universo.

“Pueden participar, eso no se les ha impedido desde la Coordinadora 8M. Lo que sí se solicita es que entiendan que las mujeres son las protagonistas. Va a haber un cordón adelante de mujeres, que no se pongan ni para la foto, ni para la prensa, que dejen que las mujeres griten las consignas, que nos acompañen”, agregó.

“Durante siglos los hombres han sido los protagonistas y necesitábamos al menos en este día, un solo día en el año que nos dejen ser las protagonistas… se sienten un poco incómodos, ¿cómo no estar yo ahí? Es un día importante y de conmemoración. No es una fecha para celebrar, es la conmemoración de un hecho trágico que nos llama a la reflexión crítica sobre las distintas formas de discriminación a la mujer”.

Consultada si le molestaría que le regalaran una flor o chocolate, respondió que “termina siendo violento cuando los mismos que te regalan cosas son los que no hacen nada por cambiar la situación de las mujeres. (…) En vez de decir en este día yo me comprometo a luchar, a apoyarlas para hombres y mujeres seamos iguales”. “Cuando los empleadores le regalan a sus trabajadoras una rosa, un chocolate y no garantizan equidad salarial, eso me parece una burla”.

Micromachismos

Contó que ha sufrido “micromachismos que terminan siendo una barrera que inhibe a las mujeres. Que tienen que demostrar el doble o el triple”.

“Ha sido difícil pero ha valido la pena” reflexionó destacando la ley de cuotas en el Congreso.

Contó que en “en el colegio sí había acoso, físico, de compañeros, acoso sexual, pero el colegio no tomaba conciencia, no había autoridad en el sistema escolar que se preocupara y tomara acciones”.

“Después en la universidad, en las elecciones de la Fech… ‘a es que ella va a ganar por bonita, es que ella ganó por bonita’ o cuando das una opinión. Esto es típico, tienes una buena idea, la dices, no se te menciona, no se te valora esa idea, la dice un hombre, la misma, con otra forma, y se reconoce al hombre en aquello”.

“También el 2011, el tratamiento de los medios a una dirigenta mujer versus un dirigente hombre. Muy distinto. El tratamiento de los medios era sumamente machista”.