Ex compañera de Camila Recabarren le responde en Instagram: "Te recuerdo el bullyng que me hacías por mis lentes"

A través de su cuenta de tuiter, Camila Recabarren, sorprendió a sus seguidores con una foto de su adolescecia, la que acompañó con un extenso mensaje en el que reflexionaba sobre el acoso.

"no al ciberacoso, subo esta foto a propósito porque sé que da para decirme lo distina que me veo (como niño, tan morena, tan feita, no sé) pero a mí ya no me afecta el bullying porque estoy segura de lo que soy y me amo... pero a esa edad, a la edad que pasan los chicos, es terrible el daño que causan", comenzó.

Luego continuó con la reflexión y agregó que "nunca te des por vencida porque no te imaginas lo que la vida te tiene preparado, pero eso sí, no debes bajar los brazos, ok? Tantas veces me molestaron pero siempre seguí, siempre me ponía metas y que rico es trabajar para cumplirlas. Feliz de donde he llegado junto al apoyo que me da mi familia".

Pero, lo que no esperaba la modelo, es que, entre todos los mensajes de apoyo, apareciera una ex compañera de colegio Germán Riesco quién la acusara de hacerle bullyng en la enseñanza básica.

"Como tu ex compañera de básica en el Germán Riesco te recuerdo el bullying que me hacías por mis lentes, sin mencionar los empujones en los pasillos. Espero hagas memoria", fue el mensaje que escribió la compañera.

Para concluir en otro mensaje que "es difícil para ella reconocer sus errores del pasado, espero sea una mejor persona".

Ante esta interpelación, la modelo ofreció disculpas por su actuar en esa época. "Hoy te pido disculpas porque yo en algún momento también lo cometí, y también me lo hicieron a mí, pero hoy que he crecido, aprendí y madurado, y entiendo lo malo que era", escribió.