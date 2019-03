Hinchas de la UC funan en pleno estadio a joven que lideró protestas frente a Embajada de Venezuela

Felipe Valenzuela Varas, militante de la UDI, se hizo reconocido nacionalmente tras protagonizar un indignante registro en el que lideraba a miembros de la comunidad venezolana opositora a Nicolás Maduro, gritando ofensas de alto calibre contra familiares de Detenidos Desaparecidos, hecho que fue transversalmente repudiado.

El joven en cuestión fue visto durante el encuentro entre la Universidad Católica, club del que es hincha, ante La Calera, partido en el que fue increpado por otros miembros de la barra de "Los Cruzados", por su actos.

Finalmente el militante UDI, partido del que no recibió ningún tipo de sanción tras sus dichos, se retiró media hora antes del fin del partido y tuvo que se rescoltado por Carabineros, acorde a algunos testigos del incidente.

Ante esta situación escribió la usuaria en Twitter @ceciliaheyder escribió "Felipe valenzuela varas, udi, tu que fuiste a gritar a la embajada de Venezuela que nos mataron los parientes por weones, ¿que se siente no sentirse seguro ni en el estadio viendo a tu equipo?".

Y en otro mensaje agregó "Tu que fuiste gritar a la embajada Venezuela que nos mataron los parientes por weones, tu cara quedo grabada en nuestras mentes fuiste demasiado cruel burlarse de un familiar DDDD. Por weon no andarás tranquilo por la vida, a ver si en tu corazón entra un poquito de humanidad".

Por su lado el usuario @CxervoUC señaló "Cómo es posible señores de @CruzadosSADP que permitan el ingreso al estadio de este personaje? Que dice @JuanTagleQ al respecto? Quieren un estadio seguro y libre de violencia pero al mismo tiempo dejan que "personas" como Felipe Valenzuela Varas entre a San Carlos? #LosCruzados".

Por su lado la cuenta @CatoParaSuGente compartió en su cuenta que "Como deber moral cada vez que se vea hay que hacerle sentir que en nuestra galería no queremos darle un centímetro al fascismo y que somos dignos, que no queremos a esta basura entre nosotros. Se fue faltando 30 minutos para terminar el partido, no vio el gol".