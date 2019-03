Observatorio de Género y 8M: “Toda esta masa humana está respaldando que haya cambios”

08:45 La coordinadora Teresa Valdés indicó que “las mujeres sienten que su experiencia, su rabia, está llegando a un límite que no es tolerable”.

Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género, se refirió en conversación con T13 Radio, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, a la multitudinaria marcha del viernes.

“Es un movimiento social, político y cultural y la mayor demanda es instalar que hay algo que no se tolera más. Toda esta masa humana está respaldando que haya cambios. Se está diciendo que ‘esto no es tolerable’ se tiende a mirar con ojos de política tradicional, una nueva forma de hacer política” dijo Valdés.

La coordinadora del Observatorio de Género además señaló que “las mujeres sienten que su experiencia, su rabia, está llegando a un límite que no es tolerable. De pronto, es una sensibilidad, en todos los espacios, se hizo visible que no queremos más esto, que no es tolerable. El acoso viene de hace años, pero se hace intolerable, de decir “no más”. Todas las mujeres sintieron que ese “no más”, era suyo y salieron a la calle”.

Respecto de la reacción del gobierno, que se opuso a la huelga feminista que fue convocada para ese día y, dijo temer que el movimiento fuese cooptado políticamente, Valdés indicó que “el gobierno no quiere entender, esto no tiene color político. Esto afecta a todas las mujeres. Si las conciencias, las propuestas, el compromiso de lucha tiene color político, pero eso no quiere decir que todas las mujeres que estén ahí tengan color político”.

Sobre las masivas manifestaciones realizadas a lo largo del país, Valdés indicó que “hay una alegría infinita, entonces viene mucho entusiasmo. Hay un riesgo que son las expectativas. El movimiento tiene hartos planteamientos. Es gravísimo que este gobierno no esté tomando enserio la educación no sexista. (…) En violencia vamos lentísimo”.