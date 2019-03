Novia de Cangri: "Lo que más me molesta es que se lo vincule con el narcotráfico"

09:41 Araceli Díaz, pareja de Sebastián Leiva, relató cómo vive el duelo tras el deceso del joven. Dijo que escucha los mensajes de audio de Whatsapp pues "eso me alivia un poco el dolor".

Araceli Díaz, la novia de Sebastián Leiva (Cangri), el joven que protagonizo un docureality en Canal 13 y que apareció muerto en Bolivia, en la zona fronteriza con el paso Hito Cajón, se refirió en entrevista con LUN a cómo ha enfrentado el duelo y, a lo que cree que pasó con su pareja.

Díaz relató que cuando no puede conciliar el sueño escucha las conversaciones mantenía con él por Whatsapp. "Escucho sus mensajes de audio y así se me pasan las horas" dijo.

"Escuchar cuando me decía buenos días o su risa, me da paz y tranquilidad. Todo el día miro nuestras fotos y veo sus videos en Perla, donde aparece tan feliz. Eso me alivia un poco el dolor que tengo" relató.

La joven también dio a conocer su parecer sobre los hechos que culminaron con la muerte de su novio y dijo que "pienso que se terció ese día con personas incorrectas, que no eran sus amigos, en el peor momento. Él era muy bondadoso, hacía muchos favores, la gente siempre lo buscaba para pedirle algo".

"Nadie me va a quitar de la cabeza que algo le hicieron. Lo que más me molesta es que se lo vincule con el narcotráfico, que hablen de que sus bienes son producto de eso o de negocios sucios, que hablen de eso sin saber la vida sacrificada que tuvo" dijo Díaz.