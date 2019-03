[VIDEO] Willy Sabor fue atacado por dos perros durante un despacho

16:52 La situación no pasó a mayores., luego de que los canes comenzaron a perseguirlo.

Esta mañana en el matinal de CHV se estrenó una nueva sección llamada “Viva la Pipol”, la cual consistió en un despacho que realizó Willy Sabor y Nicolás Gutiérrez, en el barrio de San Eugenio, donde se vivió un particular momento, pues el rostro de "Doña Carne" la sufrió por culpa de unos perros que querían atacarlo.

El formato de la nueva sección busca que las personas del sector antes señalado participen en concursos para ganar premios. En el momento Willy Sabor empezó a correr por la calle, pues un par de perros empezaron a perseguirlo para atacarlo.

El ex Morandé Con Compañía, expresó frente a las cámaras "me mordió, me mordió”, mientras mostraba su pierna para ver un "picotón" que le dejaron los perros.

Cabe destacar que la situación no pasó a mayores.