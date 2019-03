Paulsen se lanzó con todo contra Mega y descarta absolutamente versión de una "confusión" en cobertura del 8M

Ayer “No hay ni una posibilidad en TV de que se confunda una imagen de archivo con una en vivo”, señaló el reconocido periodista y añadió que situaciones como la ocurrida "no sólo es un problema ético, eso es un mayúsculo error o es una intención”.

Acorde a lo consignado por el medio La Segunda, el periodista Fernando Paulsen criticó el grosero error cometido por Mega al emitir imágenes de un falso enfrentamiento durante la marcha del 8M en Valparaíso, usando un registro de otra manifestación, realizada en diciembre del 2018.

Paulsen fue categórico al señalar que “no hay ni una posibilidad en televisión de que se confunda una imagen de archivo con una imagen en vivo”.

Y al respecto agregó que “la imagen en vivo tú la pinchas, pero la imagen de archivo la tienes que ir a buscar. Por lo tanto la persona que la fue a buscar, la que la propuso o la que la pidió, sabe o supieron que esa imagen no era lo que estaba pasando en ese momento”..

Profundizando sobre el tema el periodista indicó que “las decisiones que toman los canales cuando eso pasa, varían. Hay canales que a veces condonan esas cosas y las hacen pasar por error, y otras veces pasa lo que pasó ahora y buscan a una persona que cargue con el peso de lo cometido y lo despiden, pero no necesariamente responden todos los medios igual”.

Y agregó que “no hay un protocolo único de poder enfrentar eso. No es un problema ético, cuando tú entregas una imagen que no corresponde a lo que estás diciendo no sólo es un problema ético, eso es un mayúsculo error o es una intención”.

“Yo no tengo la más mínima idea si esto fue diseñado o fue un error. Lo que sí sé es que no es un problema ético”, sentenció.