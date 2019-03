Crean canción con voz de joven víctima de ciberbullying

Utilizando Inteligencia Artificial (IA), la agencia La Familia y la Fundación Katy Summer lograron crear una canción con las grabaciones de voz de Katherine Winter, la joven de 16 años que se suicidó en mayo de 2018 víctima de ciberbullying.

La adolescente no soportó las constantes burlas de sus compañeros de colegio y tras su deceso se convirtió en la cara visible del ciberbullying en nuestro país, situación impulsada por la fundación que sus padres crearon en su honor.

"I don't want to say goodbye" es el nombre del tema que fue creado usando más de 500 archivos de audio, videos almacenados en su celular y grabaciones de estudio que alcanzó a grabar la adolescente que soñaba ser como Taylor Swift.

La canción de Katy Summer, su nombre artístico, habla sobre su angustia, pero también de sus ganas por seguir viviendo. "Me pregunto si sabes que necesitaba otra oportunidad. No quiero decir adiós. No me quiero ir", dice parte de la letra.

El tema forma parte de la campaña #GoodbyeCiberbullying, dirigida a los jóvenes con el propósito de advertir sobre los efectos nocivos de esta práctica. Los detalles están en www.goodbyeciberbullying.com

Carlos Gómez, diseñador digital y parte de la producción del tema, explicó a hoyxhoy que la canción será proyectada en el Festival Lollapalooza. Además, se está buscando que "otros artistas lo interpreten y así poder internacionalizar la campaña. Sería ideal llegar a Taylor Swift", dijo.