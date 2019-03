Joven trans víctima de agresión que fue marcado con una esvástica: "Me dijeron que no debía existir"

Matías Mella, joven trans agredido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, relató cómo sucedió la violenta agresión que le tocó vivir, donde fue víctima en uno de sus brazos al marcarlo con la figura de una esvástica.

“Estaba escribiendo, y unos tipos se acercaron a pedirme un cigarro, les dije que no tenía, y vieron mis uñas pintadas y me dijeron que era una lesbiana, que me iban a matar”, aseguró Matías.

El joven explicó que eran dos personas, quienes “me insultaban y me golpeaban” y que le gritaban “lesbiana”, “asquerosa”, “fenómeno”, “que no debería existir”.

La víctima añadió que ambos atacantes estaban encapuchados y que “me marcaron, me dijeron muchas cosas más, me pegaron una patada en las costillas”.

Asimismo, señaló que estaba solo en la plaza y que en el momento de la agresión “fue como en una parálisis de sueño, quise gritar, pero no me salía la voz, con el miedo que tenía no se pudo, no pude gritar ni pedir ayuda”.

Respecto del uso de armas, Mella indicó: “un tipo sacó un filo, un vidrio, no sé lo que habrá sido con lo que me empezaron a cortar la cara y con lo que me marcaron el brazo. Solo eso. Pero solo él tenía un arma”.

Sobre el diagnóstico del centro médico, contó: “tengo un hematoma en la cara, tengo que andar con cuidado obviamente y tomar analgésicos, anti-inflamatorios para que se me deshinche la cara”.

Consultado sobre qué fue lo que lo motivó a hacer la denuncia, Mella señaló que fue por “el miedo” y agregó: “que se haga consciente que basta de homofobia, basta de discriminación, basta de matanzas, basta de golpizas a los chicos gay, lesbianas, trans, porque ya no puede seguir pasando esto, y quiero que todo el mundo sepa que debieron haber tomado conciencia con el homicidio de Daniel Zamudio, la tortura que le dieron a él. Que esto va a seguir pasando si no se hace algo”.

Sobre ayuda del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, relató que la organización ya se contactó con él.

“Me van a apoyar en todo lo que necesite, que van a hacerse cargo, que van a ayudar mucho para que esto pare. Que pare la homofobia, la transfobia, y que van a apoyar más”, señaló.

Cuando se le pidió entregar un mensaje a otras personas que han pasado por situaciones similares, Matías Mella dijo: “que no tengan miedo, que no se queden callados porque el silencio no ayuda. Mientras más personas seamos las que tenemos las denuncias, más rápido se va a acabar esto y más tranquilo va a ser para nosotros”.

Agregó que esta es la primera vez que le ocurre un hecho así: “Voy a salir con miedo siempre. Siempre salí con miedo y tampoco quiere decir que sea la última vez, me puede (volver a) pasar. A cualquier persona le puede pasar en cualquier momento” remató.