Ex fiscal y detención por sospecha a menores: "No me parece una herramienta que pueda registrar avances en el combate del delito"

"No estoy a favor de la idea de legislar por varios argumentos, he estado viendo las opiniones de distintos académicos y concuerdo con ellas. Primero en el código procesal penal hay un control de identidad que tiene fines investigativos pero que en el fondo tiene un carácter preventivo, y que se puede aplicar a menores de edad también. Lo que es un indicio", señaló esta mañana el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán.

"En segundo lugar, dijo en Radio Universo, hay un control masivo para mayores de 18. Pero el problema de fondo es que no hay estudios que demuestren si ha sido efectivo o no. Cuando se legisló, hace 3 o 4 años este control preventivo que está más allá del Código Procesal Penal, y se han hecho creo que 4 millones de controles de identidad en este periodo, y no hay una estadística que lo reflejen".

Agregó que "tampoco me parece adecuada la idea, -puedo entender que hay buenas intenciones por parte del ministro del Interior- pero me parece que podría entrar en pugna con la convención de los derechos de niño. Es un tratado internacional firmado por Chile (…) pero resulta que, en las democracias en el mundo, en los pocos lugares que existe la posibilidad de controlar un menor de edad, se requiere un indicio, y eso ya está en el código procesal penal".

"No me parece una herramienta que pueda registrar avances en el combate del delito controlando a menores de edad entre 14 y 18 años. Porque ellos pueden tener responsabilidad penal, y pueden ser controlados preventivamente en el marco de una investigación del CPP. Además, tengo este reparo de que no hay estudios de eficiencia, y segundo, el reparo de la convención de los derechos del niño, y tercero agregando la legislación mundial", dijo.

"Si uno piensa políticamente, no sé si será aprobado. A lo mejor estamos discutiendo a priori, y quizá no haya un éxito en el parlamento".

"Además, la institución que primordialmente va a hacer el control, es carabineros, y carabineros está recomponiendo una imagen que ha sido tremendamente vapuleada por todo lo que ha pasado últimamente".

"Creo que hay herramientas más eficientes como la inteligencia policial, como el control de identidad preventivo, pero en el marco del CPP (que existe hoy), que impiden extenderlo a menores de edad, porque, además, los menores de edad –estadísticamente hablando-, no son tantos los que cometen delitos. Lo que pasa es que son violentos, sí, y son muchos, pero no son tantos como uno cree. Porque la ley de responsabilidad penal adolescente les permite pasar muchas veces por el sistema sin que queden sujetos a prisión preventiva (internación), porque hay un déficit con el Sename, o hay una reticencia de los jueces a dejarlos privados de libertad".

"También hay que atacar el fondo, hay que mejorar esta ley de Responsabilidad penal juvenil".