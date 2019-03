Tonda se desmarca y pide poner el foco en la reinserción: “La detención por sospecha en un niño es muy compleja”

“El meme me duele. Francamente, me duele que se planteé eso. Yo creo que todos estamos en contacto con niños cercanos, niños familiares, creo que gran parte de los niños infractores tienen una historia de vida impresionante y uno dice: ¿en qué fallamos como sociedad? yo creo que eso es muy fuerte, muy fuerte”, dijo la directora del Sename, Susana Tonda, sobre el meme del diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, que muestra a un menor de edad con un cuchillo bajo la siguiente leyenda: “no todos los menores de edad son blancas palomas”. Todo en medio de la polémica por la decisión del gobierno de ampliar el control preventivo de identidad –conocido como detención por sospecha- para menores de edad.

En entrevista con Radio Universo dijo: “Yo creo que el foco que tenemos que poner, y de verdad yo soy absolutamente, me declaro ignorante en políticas de seguridad pública (…), pero acá hay que poner una fuerza tremenda como Estado, gobierno, sociedad, en prevención de vulneraciones. No tenemos en Chile nada de prevención. La subsecretaría de la Niñez tiene una tarea enorme de ir detectando las primeras alertas y las primeras alarmas, trabajar con programas que apoyen, porque si nosotros de verdad no cuidamos a nuestros niños, la verdad es que no nos podemos después quejar que alguno de esos niños tenga conflictos con la Ley”, señaló.

“Nosotros también trabajamos con infractores de Ley y yo me la estoy jugando el todo por el todo porque esos infractores tengan una reinserción porque si no van a ser adultos que también van a delinquir”.

Sobre el punto en específico de los menores, dijo no estar al tanto el proyecto: “No conozco... La detención por sospecha en un niño es muy compleja, no conozco para nada la iniciativa, pero lo que te quiero decir es que de verdad creo que tenemos que poner un foco en reinserción y prevención que es lo que de verdad se aconseja en general en estos casos”.

“No conozco el proyecto. No sé qué significa, lo único que digo es que a los niños menores hay que cuidarlos, no hay que asustarlos en términos generales y eso es complejo”, remarcó. “Es una cosa que podrá tener pros y contras, pero de verdad no sacaría el foco de que tenemos que cuidar a los niños y tenemos que trabajar en prevención y reinserción cuando tienen un problema. A veces digo: ¿por qué no nos preocupamos más de los adultos que usan a los niños? Si hay cualquier cantidad de adultos que usan a los niños para delinquir.

Preocupémonos de eso y protejamos a los niños, como país tenemos que proteger a los niños, incluso ahora que estamos cerrando los CREADS”, agregó.

“Si hacemos las cosas bien, a lo mejor las futuras generaciones de niños van a tener menos daños, pero ahora los niños están dañados y esos niños que están en los Cread son niños dañados, el modelo del futuro será más fácil y será mejor, pero hoy día esos niños se merecen una oportunidad y tenemos que ser capaces (…) de recuperarlos para una sociedad sana”.