Madres acusan a sujeto de pedir fotografías de sus hijas desnudas

"Mándame una foto desnuda de tu hija". Así fue la primera conversación de una madre y un desconocido a través de WhatsApp. "Quedé en shock", explicó una de las mamás afectadas, quien pidió reserva de su identidad. "Solo reaccioné a encararlo, entonces el tipo borró el mensaje", agregó.

Según cuenta, el primer contacto con el sujeto fue el 1 de febrero en la noche. "El retén estaba ahí mismo, cerca. Así que fuimos altiro a Carabineros", dijo. En el lugar le mencionaron que se enfrentaba a un delito llamado "grooming".

Sin embargo, los mensajes y las llamadas no pararon. Dos días después decidió grabar la conversación en audio y video para constatar el número telefónico.

"Lo único que me pedía eran las fotos de mi hija desnuda. Me llamó mucho la atención su conducta, para él era súper normal pedirlas", dijo, al agregar que este incluso le ofreció dinero por las imágenes.

Más afectadas

El 9 de febrero, con el objetivo de saber si habían más personas en su situación, se decidió a subir la primera "funa" en Facebook. Tras esta logró contactarse con dos madres más, de Viña del Mar y Pucón. "Era el mismo método con todas", explicó, "el mismo número, las mismas palabras. Cuando se daba cuenta de que no le ibas a dar lo que pedía, amenazaba", añadió.

"Sé que vas a ver esto", decía otra de las "funas" en Facebook, "porque acabas de amenazarme con violar a mi hija".

La madre de la menor habló ayer con el matinal de Chilevisión. El programa mencionó que el presunto acosador tendría 21 años y sería de la comuna de Molina (Región del Maule). El programa de la estación televisiva buscó al acusado en una casa de esa comuna, donde una mujer aclaró que este ya no vivía ahí, pero que también había sido buscado por la Policía de Investigaciones. "La PDI vino, me mostraron fotos y yo le dije que sí lo conocía, que se fue a vivir al campo. No sabría decir qué campo", señaló en el programa. Al ser consultada por este medio, la PDI de la Región del Maule dijo no tener información sobre el caso.

Según el subcomisario Roberto Arriagada, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI Metropolitana, los hechos narrados por las madres constan de delitos de amenazas, "pero si está dentro de un contexto sexual, podría ser investigado también por adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil".

El oficial aclaró que para que un delito sea considerado como delito sexual impropio -o "grooming"- tiene que existir una víctima menor de edad. "El sujeto va preparando a su víctima, esta cae en su encanto y el tipo comienza a engañarla para que le mande fotografías", aseguró. Arriagada llamó a los padres a tener una buena comunicación con los hijos y saber su manejo de las redes sociales.