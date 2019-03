Andrés Allamand sobre control preventivo: "No va a pasar en el Congreso y va a enturbiar las demás iniciativas legislativas"

En marco del proyecto del Gobierno que busca rebajar la edad para realizar el control de identidad a 14 años, y otorgar mayores atribuciones a las policías. El senador RN, Andrés Allamand, se refirió a esta iniciativa en Radio Duna.

El senador dijo "yo estoy a favor de los objetivos generales del proyecto. No estoy de acuerdo con una cosa puntual: que se trate a un niño de 14 años como se trata a un adulto. Este proyecto tiene mucho sentido común".

"Este control preventivo no produjo el mal efecto que se señalaba. Creo que es de sentido común, hemos visto cosas razonables. El estándar es razonable a los países del mundo" añadió el Allamand.

Además, aseguró que el probablemente la iniciativa no prospere en el Congreso. "No va a funcionar porque se probó para la agenda corta que promovió el Ministro Burgos. Estoy seguro que esto no va a pasar en el Congreso y va a enturbiar las demás iniciativas legislativas".

Luego, el senador se refirió a la oposición y su postura frente a las reformas, donde aclaró que "creo que la oposición va a rechazar la idea de legislar en la reforma tributaria".

"Vamos a tener una verdadera prueba el 2019, el gobierno va a presentar cuatro proyectos y tengo la impresión que los van a rechazar todos. La izquierda no tiene proyecto político, hay un grado de dispersión, la única manera de juntar al lote es en materias de oposición" finalizó.