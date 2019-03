Diputado Vidal propone que senadores sean citados a comisión investigadora de caso medidores

Asegurando que la ley que permite el cobro de los medidores inteligentes a los usuarios entró como “un caballo y salió un burro”, el diputado de RD, Pablo Vidal, justificó la necesidad de que una comisión investigadora aborde el proceso legislativo que permitió este cambio legal. “El objetivo era loable y era específico de personas que habían perdido sus casas en situaciones de catástrofes o fuerza mayor, y termina generándose una legislación amplia para seis millones de medidores eléctricos”, señaló en Radio Universo.

“En paralelo a que se estaba legislando, la Comisión Nacional de Energía aprobó una norma técnica que hubiese sido imposible implementar sin esta ley y la aprobó incluso antes. O sea, la Comisión Nacional de Energía (CNE), junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), junto con las empresas distribuidoras, hicieron todo un proceso de negociación, de diálogo, de lobby probablemente, con los senadores, para modificar completamente el proyecto de ley y tener cocinado -desde antes de que esta ley la aprobaran los diputados en tercer trámite-, la implementación de esta medida que permite cambiar los medidores. Y con un detalle, cambiar los medidores, ése era el objetivo de la ley, reponer medidores que hubiesen sido destruidos (…) eso lo sacaron del sombrero, un conejo saliendo del sombrero”, agregó.

Consultado si la comisión debiera citar a los senadores que aprobaron el cambio legal, respondió que “habiendo leído completa la historia de la ley, yo creo que sería interesante invitar a varios de esos senadores que nos puedan contar cómo fue para ellos el proceso legislativo respecto del Senado porque de verdad, hay intervenciones de senadores que apuntan con claridad a que ellos sabían que este recambio tecnológico afectaba a todos los usuarios y que era a costa de los usuarios”.

El diputado UDI, Guillermo Ramírez, quien también participaba de panel, refutó: “Esto es ridículo, vamos a ir a preguntarle a los senadores porque votaron lo que votaron cuando eso, los diputados lo deberían haber hecho cuando el proyecto volvió a la Cámara (…) El momento para preguntarle a los senadores por qué votaron lo que votaron pasó, todo lo demás es negligencia”. “De verdad, que ahora nosotros los diputados hagamos una comisión investigadora y tratemos de enfocarla en apuntar con el dedo a los senadores, me parece francamente ridículo”.

Vidal entonces matizó: “no queremos que los senadores nos vengan a dar una explicación, para eso está el trámite legislativo. El punto es: cabe la posibilidad de que un parlamentario, senador o diputado, hubiese aprobado el proyecto de ley, entendiendo que el objetivo era A, sin saber que la CNE, lo que estaba haciendo por el lado, permitía un objetivo B. Lo que yo quiero saber es si era conscientes o no de que eso estaba ocurriendo, porque eso ocurrió en paralelo. Y la normativa técnica que se fue generando después con la CNE, termina cambiando y desfigurando todo. Acá hay una responsabilidad del gobierno de la presidenta Bachelet que es cuando se diseña toda esta norma, en paralelo a la CNE con el proceso legislativo, y la implementación en este gobierno de Sebastián Piñera cuando eran conscientes de que esto iba a generarle costos a las personas”.

Ramírez también dijo que distingo entre senador y senador, destacando a los que se han hecho cargo de cómo votaron a los que no. “Esas explicaciones no me satisfacen, no es la forma de hacer política, (…) creo que la gran mayoría votó consciente de lo que estaba votando, y me encantaría que trataran de explicar por qué votaron de esa manera y que no inventen ahora que en realidad no sabían, que los engañaron, ése es el punto tanto para los senadores como para los diputados”.

“Yo creo, agregó Vidal, que sí sabían lo que estaban legislando, pero no conocían el detalle de los efectos y me gustaría poder, cuando tengamos más información en la comisión investigadora, poder escucharlos a ellos”.

Consultado por la entrevista de Revista el Sábado al diputado Renato Garín, Vidal dijo que “él es un profesional inteligente, quien leyó la entrevista sabe lo que ha estudiado, un tipo que sabe mucho. En general me llevó bien con él, pero que creo que este perfilamiento de noticia, esta forma de abordar la complejidad que tiene la política es lo que aleja a la gente de la política. Lo que hace que terminemos consolidando la caricatura de un Frente Amplio irresponsable, adolescente, juvenil”.

Agregó que: “Renato tuvo aquí la posibilidad de haber hecho puntos políticos respecto de lo que él considera prioridades y yo sé que las ha trabajado”.

Sobre la desconexión del FA con la gente que reclama Garín, Vidal dijo que: “yo he dicho lo mismo, el FA tiene que empezar a sintonizar con las prioridades de la gente y creo que hay formas y formas que relevar esos puntos políticos y aquí Rento tuvo la oportunidad de haberlo hecho, y esta no fue la mejor forma de haberlo hecho”.