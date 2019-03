Ministra Pérez a Orsini por “vestido corto”: “Se está hablando que no es de gala. No es la alfombra roja de un festival”

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, respondió duramente a las críticas de la diputada Maite Orsini, quien cuestionó que a las invitadas al almuerzo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se les pidiera asistir con “vestido corto“.

Pérez explicó que “cuando a traves de Cancilleria, en un protocolo que es de muchos años y de muchos gobiernos, incluido los gobiernos de izquierda, se habla de vestido formal o vestido corto, se está hablando claramente que no es de gala, acá no es la alfombra roja de un festival en particular”.

“Que la diputada Orsini no extreme las cosas porque no le corresponde. No extrememos a través de epítetos que son mas bien rimbombantes para las cosas que realmente importan en nuestro país, que en el caso de la agenda mujer es el compromiso que estamos haciendo con acciones” añadió la vocera de gobierno.