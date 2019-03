Diputados votarán idea de legislar la reforma tributaria en abril

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), informó que la idea de legislar la Reforma Tributaria se votará en abril, informó radio Cooperativa.

Ello, dijo el diputado, luego de que los parlamentarios solicitaron más tiempo para analizar la respuesta a las dudas sobre la iniciativa, que fueron enviadas desde el Ministerio de Hacienda.

“No, esta semana no. Me pidieron más tiempo porque no quedaron claros con la respuesta del ministro, tienen que analizarla” dijo Lorenzini, sobre el análisis del proyecto.